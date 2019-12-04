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AUZEF vize sonuçları açıklandı mı? AUZEF sınav sonuç sorgulama ekranı tıkla öğren

AUZEF vize sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. AUZEF sınav sonuç sorgulama ekranı sıkça ziyaret ediliyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi vize sınavları 23 Kasım ve 24 Kasım tarihleri aralığında gerçekleştirildi. Vize sınavlarının tamamlanmasının hemen ardından gözler sonuçlara çevrildi. AUZEF Dekanı Levent Şahin yaptığı açıklamada sonuçların 4 Aralık Çarşamba günü açıklanağını duyurmuştu. Şimdi AUZEF sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. İstanbul AUZEF aksis vize sonuçları sorgulama sayfası haberimizde...

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AUZEF sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. AUZEF vize sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. AUZEF sınav sonuç sorgulama ekranı da sıkça ziyaret ediliyor. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi vize sınavları 23 Kasım ve 24 Kasım tarihleri aralığında yapıldı. Sınavların ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi. AUZEF Dekanı Levent Şahin yaptığı açıklamada sonuçların 4 Aralık Çarşamba günü açıklanağını duyurmuştu. AUZEF vize sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisinde yer alacak. 
 
AUZEF VİZE SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 
AUZEF vize sonuçları henüz açıklanmadı. AUZEF vize sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir. 

AUZEF SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI TIKLA ÖĞREN

 

AUZEF SINAV SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
AUZEF sonuçları, öğrenme yönetim sistemi (açıköğretim öğrencileri için https://acikogretim.istanbul.edu.tr , uzaktan öğretim öğrencileri için http://ue.istanbul.edu.tr ) üzerinden açıklanıyor. Öğrenciler, Öğrenci Otomasyon Sistemi'ne (AKSİS) giriş yaparak sol sütundaki "SINAVLARIM" sekmesini takip ederek notlarına ulaşabilecek. 
 
AUZEF SINAV TARİHLERİ  
AUZEF ara sınavları 23 Kasım ve 24 Kasım tarihleri aralığında yapıldı.
 
Güz dönemi final sınavları ise 11 Ocak ve 12 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
 

 
UZAKTAN ÖĞRETİM NEDİR?
Uzaktan Öğretim, alışılmış geleneksel eğitim tarzından farklı olarak, kampüse gelme zorunluluğunun olmadığı, derslerin bilgisayar vasıtasıyla tamamen sanal ortamda, canlı ve interaktif olarak işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar tekrar izleyebileceği eğitiminin adıdır.

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