28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6977
  • 6,2459
  • 274.734
  • 104319
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EĞİTİM

  1. Haberler
  2. Eğitim

Avcılar Veteriner Fakültesi yıkılacak mı? Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi yıkılıyor mu?

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü, 26 Eylül'de meydana gelen depremde hasar gören Veteriner Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim-öğretim hizmetlerine 20 gün ara verildiğini açıkladı. Bu açıklamanın ardından öğrenciler Avcılar Veteriner Fakültesi yıkılacak mı? Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi yıkılıyor mu? sorularının yanıtlarını merak etmeye başladılar. İÜ-Cerrahpaşa Rektörü Aydın, 'Veterinerlik Fakültesi'nde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2-22 Ekim 2019 tarihleri arasında ara verildi' ifadelerini kullandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Avcılar Veteriner Fakültesi yıkılacak mı? Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi yıkılıyor mu? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü, 26 Eylül'de meydana gelen depremde hasar gören Veteriner Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim-öğretim hizmetlerine 20 gün ara verildiğini açıkladı. İÜ-Cerrahpaşa Rektörü Aydın, 'Veterinerlik Fakültesi'nde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2-22 Ekim 2019 tarihleri arasında ara verildi' şeklinde açıklama yaptı. 
 
AVCILAR VETERİNER FAKÜLTESİ YIKILACAK MI? 

 
Rektör Aydın'ın açıklamasının devamı şu şekilde:
 
"Cerrahpaşa Yerleşkemizde yer alan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Biriminin X (Çocuk Acil ve Çocuk Klinikleri) sağlık hizmetleri yeni binaya taşınıncaya kadar durdurulmuş olup mevcut hastaların diğer birimlere/hastanelere nakline karar verilmiştir. Bakırköy Yerleşkemizde yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2-22 Ekim 2019 tarihleri arasında ara verilmesine ve bu süre zarfında Bakırköy Yerleşkesindeki Fakülte binasının tahliye edilerek yeni binaları inşa edilinceye kadar Büyükçekmece Yerleşkesine taşınmasına karar verilmiştir. Avcılar Yerleşkemizde Veteriner Fakültesine bağlı olarak çalışan Hayvan Hastanesi faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulmasına karar verilmiştir." dedi.
 
Rektör Aydın,"  Veteriner Fakültesi Binası yıkılıp yeniden yapılacak." ifadesini de kullandı. 
 
HAYVAN HASTANESİNDE FAALİYETLER DURDURULDU
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Aydın ayrıca "Avcılar Yerleşkemizde Veteriner Fakültesine bağlı olarak çalışan Hayvan Hastanesi faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulmasına karar verilmiştir." açıklamasını yaptı
 

TRT World´den Mısır´daki gösterilerin mimarıyla gizli röportaj

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rektör açıkladı: Depremden etkilenen iki fakültede eğitime 20 gün ara

Rektör açıkladı: Depremden etkilenen iki fakültede eğitime 20 gün ara

3 bin yıl sonra ilk kez keşfedildi

3 bin yıl sonra ilk kez keşfedildi

Fenerbahçe Beko'ya 5 maç ceza

Fenerbahçe Beko'ya 5 maç ceza

İstanbul'a bir de bu açıdan bakın! Yerli uydumuz çekti

İstanbul'a bir de bu açıdan bakın! Yerli uydumuz çekti

Büyük başarı: TRT World'den Mısır'daki gösterilerin mimarıyla gizli röportaj

Büyük başarı: TRT World'den Mısır'daki gösterilerin mimarıyla gizli röportaj

Bir dünya devinden daha Türkiye hamlesi: Resmen açıkladılar

Bir dünya devinden daha Türkiye hamlesi: Resmen açıkladılar

İki tadı birleştirip yaptı, talep yağıyor!

İki tadı birleştirip yaptı, talep yağıyor!

Yerli ve milli olarak üretildi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi

Yerli ve milli olarak üretildi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi
 

POPÜLER HABERLER

TRT World´den Mısır´daki gösterilerin mimarıyla gizli röportaj

TRT World´den Mısır´daki gösterilerin mimarıyla gizli röportaj

Avını kurt gibi takip ediyor... Tehlikeli tür Türkiye'de görüntülendi

Avını kurt gibi takip ediyor... Tehlikeli tür Türkiye'de görüntülendi

Etnospor kapılarını açtı

Etnospor kapılarını açtı

Anbean görüntülendi: Hızla devam ediyor

Anbean görüntülendi: Hızla devam ediyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA