Avcılar Veteriner Fakültesi yıkılacak mı? Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi yıkılıyor mu? gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü, 26 Eylül'de meydana gelen depremde hasar gören Veteriner Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim-öğretim hizmetlerine 20 gün ara verildiğini açıkladı. İÜ-Cerrahpaşa Rektörü Aydın, 'Veterinerlik Fakültesi'nde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2-22 Ekim 2019 tarihleri arasında ara verildi' şeklinde açıklama yaptı.

AVCILAR VETERİNER FAKÜLTESİ YIKILACAK MI?

Rektör Aydın'ın açıklamasının devamı şu şekilde:

"Cerrahpaşa Yerleşkemizde yer alan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Biriminin X (Çocuk Acil ve Çocuk Klinikleri) sağlık hizmetleri yeni binaya taşınıncaya kadar durdurulmuş olup mevcut hastaların diğer birimlere/hastanelere nakline karar verilmiştir. Bakırköy Yerleşkemizde yer alan Sağlık Bilimleri Fakültesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 2-22 Ekim 2019 tarihleri arasında ara verilmesine ve bu süre zarfında Bakırköy Yerleşkesindeki Fakülte binasının tahliye edilerek yeni binaları inşa edilinceye kadar Büyükçekmece Yerleşkesine taşınmasına karar verilmiştir. Avcılar Yerleşkemizde Veteriner Fakültesine bağlı olarak çalışan Hayvan Hastanesi faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulmasına karar verilmiştir." dedi.

Rektör Aydın," Veteriner Fakültesi Binası yıkılıp yeniden yapılacak." ifadesini de kullandı.

HAYVAN HASTANESİNDE FAALİYETLER DURDURULDU

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Aydın ayrıca "Avcılar Yerleşkemizde Veteriner Fakültesine bağlı olarak çalışan Hayvan Hastanesi faaliyetlerinin geçici bir süre için durdurulmasına karar verilmiştir." açıklamasını yaptı