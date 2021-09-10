Avrupa'dan zaferle döndüler! Türk öğrencilerden üstün başarı

10 Eylül 2021 Cuma 21:27 - Güncelleme: 10 Eylül 2021 Cuma 21:34

Bu yıl 6-10 Eylül tarihlerinde 38'incisi düzenlenen Balkan Matematik Olimpiyatlarına (BMO), birçok Avrupa ülkesinden öğrenci katıldı. Olimpiyat koronavirüs salgını kapsamında çevrimiçi olarak 18 farklı ülkeden 108 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

TÜBİTAK "2202-Bilim Olimpiyatları Programı" kapsamında Türkiye'yi temsil etmek üzere seçilip yetiştirilen 6 genç bilim insanı, 38. Balkan Matematik Olimpiyatı (BMO)'ndan madalyalarla döndü. 18 ülke arasında beşinci olan Türkiye olimpiyatlarda 6 adet madalya kazandı. Ödül kazanan öğrencilerden Şevket Onur YILMAZ, Hayrettin Eren YILDIZ ve Barış KOYUNCU gümüş madalya, Ömer Faruk ERZURUMLUOĞLU, Burak Buğra ÖNDER ve Yusuf Kağan ÇİÇEKDAĞ bronz madalya ile ülkeye döndü.

Konuya ilişkin tebrik mesajı yayınlayan TÜBİTAK, "Ülkemize bu büyük başarıyı yaşatan Matematik Takımı öğrencilerimizi tebrik ediyoruz. Olimpiyatlara katılan tüm öğrencilerimize, ailelerine, öğretmenlerine, başta Komite Başkanlarımız olmak üzere eğitimlerde görev alan tüm akademisyenlere teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.