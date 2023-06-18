AYT kaç dk sürüyor? AYT'den en erken ne zaman çıkılır? YKS AYT sınav süresi

AYT sınav süresi, YKS'nin ikinci oturumuna katılan adayların yakınları tarafından sorgulanıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2023-YKS 2. Oturum AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soru yöneltilecek. Peki AYT'den en erken ne zaman çıkılır? AYT kaç dk sürüyor? İşte YKS AYT sınav süresi

AYT KAÇ DK SÜRÜYOR?



YKS sınav maratonu bugün AYT ve YDT ile devam ediyor. AYT 18 Haziran Pazar günü saat 10.00'da başlayacak, 180 dakika sürecek.

AYT SINAV SÜRESİ

Sınavın ikinci oturumu AYT ise 18 Haziran saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. AYT oturumu saat 13.15'te bitecek.

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan 160 soruluk kitapçık verilecek.

AYT'DEN EN ERKEN NE ZAMAN ÇIKILIR?



AYT sınavında adaylar cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, sınavın ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır. Ayrıca sınav süresince adayların tuvalet vb. ihtiyaçlarını gidermek için sınav salonundan çıkmaları kesinlikle yasaktır.