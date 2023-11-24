Bakan Işıkhan: Öğretmenlerimizin hepimizde bir izi var

Işıkhan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bakü Türk Okullarını ziyaret ederek, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Yurdagül Aydoğan ve okul müdürü Abdullah Yılmaz'dan bilgi aldı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı'nın da hazır bulunduğu ziyarette Işıkhan, öğretmenlere hitaben konuşma yaptı.

Işıkhan, konuşmasında, çocukları ahlaklı ve iyi vatandaş olarak yetiştirmenin önemine değindi.

Mesleki eğitimin önemini de vurgulayan Işıkhan, "Mesleki eğitim noktasında çocukların özelliklerine, becerilerine göre yönlendirilmesinde sizin çok önemli bir model rolünüz var. Çünkü çocuklar gün boyunca sizlerle birlikte. Öğretmenlerimizin hepimizde bir izi olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Işıkhan, gece gündüz demeden çalışan öğretmenleri gayretleri için kutlayarak, öğretmenlerin sadece bir gün değil her zaman çok değerli olduğunu dile getirdi.



Türkiye'nin son 21 yılda eğitim alanında gerçekleştirdiği devrim niteliğindeki çalışmalara, stratejilere ve politikalara da değinen Işıkhan, "Çocuklarımızı geleceğe hazırlama noktasında önemli politikalar ve çalışmalar gerçekleştirdik. Eski eğitim modelleri kalmadı. Çocuklarımızın, sosyal sorumluluğa yönlendirilerek, iyi, ahlaklı, memleketine, devletine hizmet edebilecek düzeyde bilinçle yetiştirilmesi bizim için çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

Işıkhan, çocuk yetiştirmede manevi boyutun unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, "Hem Azerbaycan'a hem Türkiye'ye hizmet edebilecek iyi vatandaşlar, nitelikleri doğrultusunda mesleki bilgi ve beceriye sahip çocuklar yetiştirmek çok değerli. Çocuklarımıza sevmedikleri işleri yaptırmamak gerekiyor. Bu noktada sizlerin çok iyi bir danışman olacağınıza inanıyorum." diye konuştu.



Öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Işıkhan, daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.