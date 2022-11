Kasapoğlu: Yurtlara yerleştirmede talep karşılama oranımız yüzde 97'ye yükseldi

Kasapoğlu, 2023 Merkezi Yönetim bütçe Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı ve milletvekillerine sunum yaptı.

Bakan Kasapoğlu, Gençlik Merkezlerinden bahsederek, "2002'de sadece 9 olan Gençlik Merkezi sayısını 2022 Kasım ayı itibariyle 419'a yükselttik. Bu merkezlere 2 milyon 937 bin 34 gencimiz üye oldu ve aktif olarak faaliyet tasarladı. Gençlik merkezlerindeki akademilerde ve kulüplerde ise bugüne kadar toplam 651 bin 918 faaliyet gerçekleştirildi ve 5 milyon 955 bin 925 gencimiz bu faaliyetlere katıldı. Hayata geçirilen tüm faaliyetlere, tüm gençler rahatlıkla erişebilsin, bakanlık çalışmalarından haberdar olabilsin diyerek üniversite kampüslerinde, okullarda, yurtlarda ve mahallelerde Genç Ofisleri hayata geçirdik. 4 senede, 117'si üniversitelerde olmak üzere 345 adet Genç Ofis açtık ve mekanların sayısı da her geçen ay artmaya devam ediyor. Her ilçeye en az bir Gençlik Merkezi, her okula bir Genç Ofis inşa etme konusundaki hedefimize emin adımlarla yürüyoruz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl Gençlerin Bütçesi Gençlerde diyerek, bakanlık çalışmalarında hangi faaliyetlere ağırlık vermemizi istersiniz sorusunu gençlerimize sormuştuk" ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu şöyle konuştu:

"Dünyada bakanlık düzeyinde bir örneği daha olmayan bu E- Katılım uygulamasına 291 bin 975 gencimiz katılmıştı. Gençlerin talepleri doğrultusunda bu yıl, Kariyer odaklı, Gönüllülük odaklı, Teknoloji odaklı ve Çevre odaklı yeni çalışmalar uygulamaya koyduk. Kariyer odaklı çalışmalarımızdan kısaca bahsetmek istiyorum. Akran öğrenme modeli ile gençlerimizin 21. yüzyıl yetkinliklerini kazanmasını hedefleyen Vizyon Kulüpleri eğitimlerini başlattık. Böylelikle gençlerin kariyer planlamalarını başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmelerine, uluslararası gençlik çalışmalarını öğrenmelerine ve gençlerin kişisel gelişimlerine destek olduk. İletişim öğrencisi gençlerin, dijital medya alanındaki gelişmeleri, sosyal ağ trendlerini, meslek hakkında bilinmeyenleri, iletişim dünyasının geleceği hakkında bilgileri uzmanlardan dinlediği Genç Merkür programını gerçekleştirdik."

Kasapoğlu, Çalışan ve Üreten Gençler Programı'nı geliştirdiklerini söyleyerek, "70 bin 438 genci istihdama ve üretime kazandıran projelere, toplamda bir milyar 004 milyon 252 bin 137 lira destek sağladık. Öte yandan Gençlik Projeleri Destek Programı'yla fikir gençlerden, destek bizden diyerek proje desteklerimizi hem kapsam olarak, hem de miktar olarak büyüttük. 2012'den bu yana 5 bin 114 projeyi 331 milyon 312 bin TL destekle buluşturduk. Var olan kurumsal kapasitemizin nitelik ve niceliğini artırmak, yetişmiş insan gücümüzden eğitim faaliyetlerinde güçlü bir şekilde faydalanabilmek için Eğitim Yönetim Sistemimizi devreye aldık. Bugüne kadar 2041 eğitim programı bu sistem üzerinden tamamladık. Gençlerimizin sosyalleşecekleri ve ders çalışacakları alanların oluşturulması için, kafe- kütüphane konseptinde kitap okuma mekanları hayata geçirdik. 2016 yılından bugüne kadar 533 Kitap Kahve hizmete açtık" şeklinde konuştu.

Kasapoğlu yurtlar konusunda 800 yut ile 850 bin yatak kapasitesine sahip olduğunu aktararak, "Pandemi döneminde karantina uygulamalarında, sel, deprem, yangın gibi doğal afetlerde acil toplanma ve barınma mekanları olarak bu mekanlar aktif olarak kullanıldı. 2002'de yalnız 190 adet ve 182 bin kapasiteye sahip yurtları, 21 senede sadece büyütmekle kalmadık, aynı zamanda eski yurtları yıkarak tamamını modernize ettik. Yurtlarımıza tam donanımlı bir yaşam merkezi olma vasfı kazandırdık. Yurtlarda ücretsiz internet, güvenlik, temizlik, eğitim ve atölye çalışmaları gibi imkanları gençlerimize sunuyoruz. Düzenli aralıklarla sosyal, kültürel, sportif faaliyetler, uyum programları, çeşitli kamp programları ve psikososyal destek çalışmaları yürütüyoruz. Biliyorsunuz bu yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın 105 yeni yurt binasını ve 223 bin yeni kapasiteyi hizmete almasıyla, rekor bir yurt yerleştirme performansına imza attık."

Kasapoğlu şunları kaydetti:

"Uygulama aşamasına geçtiğimizde ise yurt yerleştirmelerimizi "Fazlara" ayırıyor ve 4 adet Faz dönemi içerisinde süreci noktalıyoruz. Yerleştirme süreçlerimizin tamamını Ankara ve İstanbul'da hizmete açtığımız Yurt Koordinasyon Merkezlerimizde yürütüyoruz. Bu yıl, üniversiteye ilk defa başlayacak 305 bin 083 öğrenci, ara sınıflarda 86 bin 257 öğrenci, diğer kontenjan 38.836 öğrenci olmak üzere, Türkiye geneli toplamda 430 bin 176 öğrencimiz, yurtlardan istifade etmek için online olarak başvurularını yaptı. Yapılan başvurular 12 kamu kurumu tarafından; ÖSYM, Yükseköretim Kurulu Başkanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Yurtdışı Türkler Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan dijital olarak teyit edildi. Bu teyit öğrencilere atanan puanlarla ise bir sıralama meydana getirildi. Oluşan sıralamayla, öğrencilerimizin kazandıkları okula en yakın GSB Yurdundan başlamak suretiyle, sırayla yurtlara yerleşimleri yapıldı. Eylül başı ilan ettiğimiz ilk faz, ilk yerleştirmelerde, yüzde 80'lik rekor bir talep karşılama oranı performansına imza attık. Eylül ayı sonu ilan ettiğimiz ikinci Faz'da ise talep karşılama oranını yüzde 92'ye yükselterek Eylül ayı rekorunu tazeledik. Bugün de sizinle, 3. Faz neticesinde, talep karşılama oranımızın yüzde 97'ye yükseldiğini gururla, mutlulukla paylaşmak istiyorum. Ankara'da ve İstanbul'da yedek öğrencimiz kalmadı. İzmir'de kız öğrencilerden yedeğimiz kalmadı. Çok az erkek öğrenci sırada bekliyor, onlar da bu ay ortasında açacağımız yeni yurtlarla birlikte tamamen yerleştirilmiş olacak. Bu başarı devletimizin gücünün, kudretinin ve gençlerine verdiği önemin en açık ispatıdır. Ülke olarak, yurt talebi karşılama konusunda da rakibimizin olmadığının altını çizmem gerekir."