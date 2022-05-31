Bakan Özer: 2021'i 1 milyar 162 milyon liralık gelirle kapattık

Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılış töreni, Bağcılar'daki Demirören Medya Center'da yapıldı.

Açılışa, Bakan Özer ve eşi Nebahat Özer, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, bazı basın mensupları ve davetliler katıldı.

Özer, törende yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı ile Demirören Medya arasındaki iş birliği neticesinde Türkiye'de ilk ve tek olan lisenin açılışına gelenleri selamladığını söyledi.

Kısa süre önce imzaladıkları protokolün hemen yürürlüğe girmesinden dolayı memnuniyetini dile getiren Özer, mesleki eğitim açısından tarihi bir gün olduğuna inandığını belirtti.

Bakanlık olarak yapmak istediklerinin somut bir şekilde kendisini gösterdiğini anlatan Özer, şöyle devam etti:

"Bildiğiniz gibi mesleki eğitim çok zorlu süreçlerden geçti Türkiye'de. 1999'daki katsayı uygulamasından sonra mesleki eğitim mezunlarının yükseköğretim erişiminin önündeki engeller mesleki eğitimde inanılmaz maliyetler ödemesine vesile oldu. On yıllardır iş gücü piyasasının 'Aradığım elemanı bulamıyorum' sözünün bu semalarda yankılandığı bir döneme tanıklık ettik. Bizler katsayı uygulaması kaldırıldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu süreci hızlı bir şekilde toparlayabilmek için çok çaba sarf ettik. En son yapmış olduğumuz en önemli adım aslında mesleki eğitimdeki paradigma değişimi, işverenlerin, iş gücü piyasası temsilcilerinin sürece aktif olarak katılımlarını sağlamaktır."

Özel sektörün nitelikli insan kaynağı ihtiyacını karşılamak için bunları yaptıklarını kaydeden Özer, "O zaman özel sektörle birlikte tüm müktesebatı kullanarak tüm süreçleri birlikte planlamak, programlamak ve bu ülkenin tüm müktesebatını mesleki eğitimin içerisine aktarmak durumundayız. İşte bu atmış olduğunuz adımlarla, sektörün tüm temsilcileriyle, mesleki eğitim vermiş olduğumuz tüm alanlarda artık müfredatı birlikte güncelliyoruz. Öğrencilerin işletmede beceri eğitimlerini birlikte planlıyoruz. Mesleki eğitimin kalitesi için çok kritik olan mesleki alan ve atölye öğretmenlerinin iş gücü piyasası işbaşı eğitimi ve mesleki gelişim eğitimleriyle birlikte planlıyoruz. İşte en son vücut bulduğu lise açılışını yapmış olduğumuz lise."

Özer, sektörün en güçlü temsilcileriyle çok boyutlu iş birliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını vurguladı.

Bakan Özer, 1999'daki katsayı uygulamasının mesleki eğitim algısıyla ilgili olumsuz yansımasından sonra en kalıcı etkisinin akademik olarak başarılı öğrencilerin meslek eğitiminden uzaklaştırılması olduğuna dikkati çekerek, "Yani giderek mesleki eğitim hiçbir yere yerleşemeyen, öğrencilerin zorunlu olarak gittikleri bir okul türüne dönüştü." diye konuştu.

- "HER GEÇEN GÜN MESLEKİ EĞİTİME YÖNELİM ARTIYOR"

Sektör temsilcileriyle attıkları adımlar sayesinde mesleki eğitimde yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenci alan okullar olduğunu dile getiren Özer, "Her geçen gün mesleki eğitime yönelim artıyor, okullarımızın puanları artıyor. Bugün Demirören Medya Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde ben inanıyorum ki bu LGS sınavından sonra Türkiye'nin en başarılı öğrencilerinin, medyaya ilgisi olan, kariyer olarak medyaya göre Türkiye'nin en başarılı öğrencilerinin geldiği, yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenciler alan bir okula dönüşecek. Aynı zamanda mesleki eğitimdeki üretim kapasitesini de arttırdık. Mesleki Teknik Anadolu Liselerindeki üretim kapasitesi 200 milyon lira bandındayken 2021 yılını 1 milyar 162 milyon liralık gelirle kapattık. Artık meslek liseleri üretiyor, iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu insan kaynaklarını çok kaliteli bir şekilde yetiştirebiliyor." bilgisini paylaştı.

Kovid-19 sürecinde ülkelerin maske temin edemediğine, böylece mesleki eğitimin öneminin ortaya çıktığına değinen Özer, mesleki eğitim okullarının içerisinde 54 Ar-Ge merkezi kurduklarını aktardı.

Bakan Özer, "Bugünkü Demirören Medya Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde de 55. Ar-Ge merkezimizi kuruyoruz. Bunun müjdesini de buradan vermek istiyorum." ifadesini kullandı.

- "28 ŞUBAT SÜRECİNİN KATSAYI UYGULANMASININ MALİYETLERİ TAMİR EDİLMİŞTİR"

Türkiye'de mesleki eğitim merkezlerinin pek bilinmediğini vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"Bugün mesleki eğitim merkezine kaydolan bir öğrencimiz, bir gencimiz ayda 1275 lira ücret alıyor. İş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı devlet tarafından sigortalanıyor. Üçüncü yılın sonunda kalfa olduğu zaman 2175 lira ücret almaya devam ediyor ve 4. yılın sonunda usta olarak meslek eğitimi tüm özlük haklarına sahip olarak iş yeri açma belgesi de dahil olmak üzere mezun oluyor. Kıymetli misafirler, bu kanun değişikliğinden önce tüm Türkiye'de 159 bin çırak vardı. Bugün itibariyle kanun değişikliğinden 5 ay geçti. Bugün itibaren 502 bin çırak ve kalfa sistemde bulunmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi 2022 sonuna kadar 1 milyon gencimizi inşallah meslek eğitim merkezleriyle buluşturacağız. Yani genç işsizlik oranını düşürmek için de mesleki eğitim merkezlerini aktif olarak kullanacağız. 1997-98 eğitim öğretim yılı itibarıyla Türkiye'deki mesleki eğitim merkezlerindeki çırak sayısı 249 bin 779'muş, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu çıkartıldığı zaman, 80'li yıllarda ulaştığı rakam 249 bin 779. Katsayı uygulamasından sonra 74 bine düşmüş. Bugün 502 bin 788'e çıkmış bulunuyor. Yani buradan şunu rahatlıkla söyleyebilirim: 1999 yılında bu ülkeye ödetilen 28 Şubat sürecinin katsayı uygulanmasının maliyetleri tamir edilmiştir. Mesleki eğitim katsayı uygulamasından önceki durumundan çok daha güçlü duruma gelmiştir."

Bakan Özer, Demirören ailesine ve okulun açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

- "OKULUMUZ, YARININ DOĞRU, İLKELİ, DÜRÜST BASINI İÇİN GELECEĞİ OLUŞTURACAK"

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ise medya sektöründe çok büyük anlam taşıyan bir günü yaşadıklarını belirtti.

"Türkiye'nin ilk ve tek medya lisesi olma özelliğini taşıyan Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin açılışını gerçekleştiriyoruz" diyen Demirören, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün sektörün kalbinde ve tüm imkanlarıyla birlikte kapılarını açan okulumuz, yarının doğru, ilkeli, dürüst basını için geleceği oluşturacak. 7 Ekim 2021 tarihinde, Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin protokolünü imzaladığımız törende sizlere okulumuzun alanında bir ilk olduğunu ve özelliklerini detaylıca aktarmıştık. Okulumuzu son derece kısa bir sürede, büyük bir titizlikle eğitime hazır hale getirdik. Eylül 2022'de öğrencilerimizle birlikte eğitime başlayacağının müjdesini büyük bir gurur ve mutlulukla veriyoruz. İlk öğrencilerimiz 5 Haziran'da yapılacak LGS sonucuna göre okulumuza girme hakkı kazanacaklar. Medya dünyasındaki bu ayrıcalıklı konuda bulunan okulumuzda öğrenim görme şansı yakalayacak olan başarılı öğrencilerimizi sabırsızlıkla bekliyoruz. İkinci haberimiz ise Demirören Dijital Medya Mesleki Eğitim Merkezi'nin ilk adımını atmamız. Bakanlığımızla bugün burada imzalayacağımız protokolün ardından meslek eğitim merkezini kuruyoruz. Şimdi de mesleki eğitim merkezimiz ile büyük bir eğitim fırsatı sunarak yine bir yeniliğe imza atıyoruz."

Bilgi kirliliğinin çağın sorunu olduğuna dikkati çeken Demirören, "Doğru habere erişim ve doğru haberin kaynağı olmak ancak kaliteli profesyoneller sayesinde sağlanabilir. Dolayısıyla bizler en çok doğru haberin kaynağını oluşturacak dürüst ve etik profesyoneller yetiştirerek sektörü iyileştireceğimizi biliyor ve inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise Türkiye'deki medya adına ilk lisenin ilçelerinde açılmasından dolayı mutluluğunu dile getirdi.

Özdemir, "Her sene 30 öğrenci eğitim görecek, hazırlıkla beraber 5 yıllık bir periyod geçirecek, 150 öğrencinin aynı anda eğitim gördüğü bir kurum olacak. Ülkemizin 15-20 yıl sonrasındaki çok kıymetli gazetecileri, televizyoncuları, sunucu ve spikerleri olacaklarına inanıyorum." sözlerini sarf etti.

Konuşmaların ardından Bakan Özer, Yıldırım Demirören ile Meltem Demirören Oktay tarafından Demirören Dijital Medya Mesleki Eğitim Merkezi için iş birliği protokolü imzalandı. Bakan Özer ve katılımcılar okulun açılışında kurdele kesti.

Bakan Özer, daha sonra okulu gezerek bilgi aldı.