Bakan Özer, Bilsem Yapay Zeka Atölyeleri İş Birliği Protokol Töreni'ne katıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ve VakıfBank arasında düzenlenen Bilsem Yapay Zeka Atölyeleri İş Birliği Protokol Töreni, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Osman Sezgin, VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ile Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürü Cemal Özdemir'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Üstünsalih, törende yaptığı konuşmada, Milli Eğitim Bakanlığı ile 2017'den beri özel yetenekli öğrencilerin desteklenmesi adına el ele verdiklerini belirterek, "Sayın Bakanımız ile önümüzdeki dönemde açacağımız 15 yeni atölyemizin ilk adımında, sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı ve VakıfBank arasında düzenlenen iş birliği sayesinde, gelecek nesillerin yeteneklerini keşfetme serüvenine katkıda bulunmaktan dolayı ayrıca gurur duyduklarını belirten Üstünsalih, VakıfBank olarak, kuruldukları günden bu yana tüm faaliyetlerini, toplumsal refaha katkıda bulunmak amacıyla yürüttüklerini söyledi.

Üstünsalih, toplumun her kesiminin ihtiyaçlarına uygun ürün ve hizmetler sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıl, 69. yaşını kutlayacağımız VakıfBank'ın, Türkiye'nin en büyük iki bankasından biri olmasını, uzun yıllardır attığımız güçlü adımlara borçluyuz. Diğer yandan, bankacılık sektöründe büyüyüp gelişirken, hiçbir zaman sadece finansal başarımızı artırma hedefiyle yetinmedik. Sosyal ve entelektüel açılardan da tüm paydaşlarımıza kattığımız değerin, sürdürülebilir olmasına ayrıca özen gösteriyoruz. Bir banka olmanın ötesinde, topluma karşı sorumluluklarımızı da eksiksiz bir şekilde yerine getirmeye özen gösteriyoruz. Kurumsal Sosyal Sorumluluk çalışmalarımızı yanında Ben Varım markasıyla yürütüyoruz. Bugün de yine bu bakış açısının bir yansıması olarak sizlerle birlikteyiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük savaş, cahilliğe karşı yapılan savaştır sözünü kendimize düstur edindik. Dolayısıyla, eğitim alanında atılan her adım, bizim için sonsuz kıymete sahip. Bugüne kadar Türkiye geneline yaygın 379 BİLSEM'lerin 54'ünde mekatronik ve yapay zeka atölyeleri kurduk. Özel yetenekli çocuklarımızın potansiyellerini açığa çıkarmaları için Milli Eğitim Bakanlığı'na destek veriyoruz."

- "VAKIFBANK'IN 69. YILINDA 69. ATÖLYESİNİ TAMAMLAMIŞ OLACAĞIZ"

Türkiye'nin geleceğine yatırım yaptıklarını ve yükselen yeni neslin, Cumhuriyet'i yücelteceğine yürekten inandıklarını dile getiren Üstünsalih, "Onlara her anlamda destek vermek de hepimizin asli görevidir. Bu zamana kadar 15 yapay zeka atölyesi, 30 mekatronik atölyesi, 9 akıl oyunları atölyesinin yapımını üstlenerek yaklaşık 35 bin özel yetenekli çocuğun hayatına dokunduk. 35 bin özel yetenekli çocuk, bu atölyelerde bireysel yeteneklerini keşfedip, potansiyellerini gerçeğe dönüştürmek için eğitim görüyor. Bu atölyelerde çocuklarımız gelişim sağlıyor, problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler belirlemeyi öğreniyorlar. Ülkemizi geleceğe taşıyacak teknolojilerle erken yaşta tanışıyorlar. Yapay zekâ, mekatronik ve nesnelerin interneti üzerine eğitim alıyorlar. Bireysel ve takım halinde projeler geliştirip bunları hayata geçirme fırsatı buluyorlar. Şahsen, yazılım alanında yıllarca projeler yürütmüş bir bankacı olarak bu gençlerimizi gördükçe umut ve heyecanla doluyorum." ifadelerini kullandı.

Üstünsalih, VakıfBank'ın 69. yılında 69. atölyesini tamamlamış olacaklarını belirterek, "Bugüne kadar atölyelerimizde, öğrencilerimiz pek çok inovatif işe imza attı, ödüller kazandı. Ama her şeyden önemlisi, onların hayal gücü ve azmi bizlere ilham verdi." şeklinde konuştu.

Kayseri, Tarsus, Sincan, Lüleburgaz, Bolu, Adana, Hatay ve daha pek çok yerdeki BİLSEM'lerde çocukların, takdire şayan işlere imza attıklarını kaydeden Üstünsalih, ulusal ve uluslararası pek çok ödül kazandıklarını açıkladı.

Üstünsalih, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pandeminin yoğun olduğu dönemde yapay zeka atölyesinde 3 boyutlu yazıcı ile siperlik ürettiler. Hızlı yoklama alabilen, ders yapılan alanın konforunu analiz eden, öğrencilerin ders esnasında duygularını tespit edebilen yapay zeka destekli akıllı sıralar geliştirdiler. Görme engelliler için evrensel renk alfabesi kurguladılar. Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler için okuma yazma ve temel Türkçe öğretimi için uygulama tasarladılar. Gördüğünüz gibi bahsettiğim işlerin hepsi çözüm odaklı projeler. Ama daha da önemlisi hepsi iyilikle yüklü. Başka insanlara da dokunarak geniş bir etki alanı sağlıyor. Ben eminim ki geleceğin bilim insanları, sanatçıları, mucitleri buralarda yetişecek. Ama hepsinden öte topluma iyi insanlar da buralarda yetişmeye devam edecek."

- "TÜRKİYE'NİN İLK KARBON NEGATİF BANKASIYIZ"

VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, özellikle son birkaç seneye damgasını vuran iklim krizi, salgın gibi nedenlerden ötürü, bugün tüm ülkelerin ve tüm sektörlerin içinde yaşanan gezegene karşı daha büyük bir sorumlulukla hareket ettiklerini belirterek, "Ülkeler, karbon emisyonlarını azaltmak için geleceğe yönelik hedefler belirliyorlar. Yeşil dönüşüm; tarımdan sanayiye, turizmden enerjiye, ulaşımdan finansa kadar tüm sektörleri etkisi altına alıyor. Sürdürülebilir iktisadi kalkınmada, iklim kriziyle mücadelede, yeşil dönüşümün finansmanında sektörümüz hayati bir noktada yer alıyor. Sürdürülebilirlik kavramını uzun yıllardır içselleştirmiş bir banka olarak, hem operasyonel faaliyetlerimizin hem geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerin çevresel, sosyal ve yönetimsel etkilerini hesaba katıyoruz. Türkiye'nin ilk karbon negatif bankasıyız. Operasyonlarımızdan kaynaklanan karbon emisyonlarımızı her yıl yüzde 2 azaltmayı taahhüt ediyoruz. Devreye aldığımız dijital ve kağıtsız bankacılık uygulamaları ile kağıt tüketimini günden güne azaltıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Fonlama yapısında en fazla sürdürülebilir temalı kaynağa sahip Türk bankası olarak finansman sağladıkları projelerin çevresel ve sosyal etkilerini değerlendirmeyi sorumlulukları olarak gördüklerini belirten Üstünsalih, finanse ettikleri projeler ile olumlu etki sağlamaya odaklanırken KOBİ'lere, genç girişimcilere ve kadın girişimcilere destek verdiklerini belirtti.

Üstünsalih, yeşil kredi finansmanları ile sürdürülebilir, çevre dostu, enerji tasarruflu projelere odaklandıklarını vurgulayarak, "Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı rehber ediniyoruz. Sürdürülebilirlik çalışmaları ile yerel ve uluslararası endeks ve inisiyatiflere üst seviyelerde dahil olan bankamız, aynı zamanda yüksek kadın çalışan oranı ve toplumsal cinsiyet eşitliği odaklı yaklaşımı ile Kadının Güçlenmesi Prensiplerinin (WEPs) imzacısı olan ilk Türk kamu kuruluşu konumundadır." ifadelerini kullandı.

En uzun soluklu toplumsal fayda projeleri olan VakıfBank Spor Kulübü'nün, bugün Türk kadınının uluslararası alanda neler başarabileceğini gösterdiğinin altını çizen Üstünsalih, "Türk sporunun gelişimine önemli katkılar sağlayan kulübümüzün voleybol okulları ile hem kız çocuklarını sporla tanıştırıyoruz hem de kulübün başarısını 36 yıldır sürdürülebilir kılıyoruz. Son 6 yıldır spor okullarımız aracılığıyla 3 binden fazla kız çocuğunun yanında olduk. Voleybol okulları ve altyapımızdan yetiştirdiğimiz sporcularımız Milli Takım formasıyla nice başarılara imza atıyorlar." şeklinde konuştu.

Bu yıl 4. yaşını kutlayan ve 200'e yakın eseri okurların beğenisine sunan VakıfBank Kültür Yayınları'nın da VakıfBank'ın bir başka iftihar kaynağı olduğunu açıklayan Üstünsalih, 9 farklı kategoride yayımladıkları birbirinden kıymetli eserlerle yıllarca okunacak ve özenle saklanacak kitapların yayıncısı olduklarını, Türkiye'nin kültür birikimine de bu vesileyle katkı sağladıklarını sözlerine ekledi.

