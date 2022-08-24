Bakan Özer duyurdu! 4 tır yola çıktı

Özer, Elmadağ-Hasanoğlan'daki Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde düzenlenen, Anaokulları ve Ana Sınıfları İçin Hazırlanan Eğitim Materyali ve Donatım Malzemelerini İllere Uğurlama Töreni'ne katıldı.

Programda konuşan Bakan Özer, Bakanlık tarihinde ilk kez bu yıl temel eğitimdeki kademelere ilişkin okullara bütçe ödeneği ayrıldığını ve eğitimde fırsat eşitliği için yardımcı kaynak çalışmasının yapıldığını belirtti.

Özer, bugün itibarıyla 136 milyon yardımcı kaynağın öğrencilere ulaştırıldığını ve sadece 12'inci sınıflara 20 farklı kaynak basıldığını bildirerek, "Okullarımızdaki en büyük sıkıntı temizlik elemanlarıyla ilgili. İlk kez 5 Eylül'de okullar açılmadan önce 60 bin vatandaşımız okulların temizliğine yardım etmek için okullarımızda hazır bulunacak." diye konuştu.

- 3 BİN YENİ ANAOKULU PROJESİ KAPSAMINDA 1400 YENİ ANAOKULU AÇILDI

Milli Eğitim Bakanı Özer, 3 bin yeni anaokulu ve 40 bin yeni ana sınıfı açılması projesine değinerek, tören kapsamında eğitim materyali ve donatım malzemesi götürülecek anaokulu sayısının 1200 olarak belirlendiğini hatırlattı.

Özer, "Açılan yeni anaokulu sayısı 2 gün önce 1367'ydi, bugün 1400. 1400 anaokulunu, çocuklarımızın hizmetine hazır hale getirdik." bilgisini verdi.

Tüm okulların ihtiyacı öğretim materyallerini ürettiklerini belirten Özer, "Bugün 4 tır göndereceğiz ama bu tırlar devam edecek. 12 Eylül'de eğitim öğretim yılı başladığı zaman hiçbir eksikliği olmayacak şekilde çocuklarımız, bol öğretim materyallerinin olduğu okul öncesi eğitim birimlerine kavuşmuş olacaklar." değerlendirmesini yaptı.

Eğitim materyali ve donatım malzemelerinin sergilendiği alanı da gezen Bakan Özer, program sonunda, 1400 anaokulu ve 10 bin ana sınıfına eğitim materyali ve donatım malzemelerini taşıyan 4 tırı uğurladı.

Programa, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan ve MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Tuncay Morkoç da katıldı.