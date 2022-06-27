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Eğitim

Bakan Özer duyurdu: İlk kez Arapça ve İngilizce 'Destekleme ve Yetiştirme Kursları' açacağız

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, '2022-2023 eğitim yılından itibaren Türkçe, matematik ve fen bilimlerinin ardından ilk kez Arapça ve İngilizce 'Destekleme ve Yetiştirme Kursları' açacağız.' dedi.

IHA27 Haziran 2022 Pazartesi 11:36 - Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İngilizce Öğretimi ve Yaz Okulları İngilizce Kurslarına Yönelik İş Birliği Protokolü İmza Töreni'ne katıldı.

Bakan Özer'in açıklamalarından satır başları şöyle:

* 2022-2023 eğitim yılından itibaren Türkçe, matematik ve fen bilimlerinin ardından ilk kez Arapça ve İngilizce 'Destekleme ve Yetiştirme Kursları' açacağız.

* Bu ülkede matematik, yabancı dil öğretilemiyor' sözünü tarihin çöplüğüne gömeceğiz.

* Artık eğitimimizi eğitim, üretim, istihdam döngüsünü güçlendirecek şekilde yeniden şekillendireceğiz.

* İngilizce eğitimini bir gramer öğretiminin ötesine geçirerek, yeni bir yaklaşımla ilk kez yaz okullarında uygulayacağız.

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