Bakan Özer: Katsayı uygulaması hasarlarının tamamı tamir edildi

Özer, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Büyükşehir Belediyesince kurulan Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifinin (BURSKOOP) "Meslek Lisesi Öğrencilerine Burs Desteği Projesi"nin tanıtımında yaptığı konuşmada, kentin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için çok önemli destekler verdiklerini söyledi.

Mesleki eğitimin önemine değinen Özer, 1999 yılında imam hatip lisesi ve meslek lisesi mezunlarının yükseköğretime erişimi noktasında katsayı engeliyle karşılaştığını hatırlattı. Özer, katsayının 10 yıldan fazla süre uygulandığını belirterek "Bu uygulama neticesinde iş gücü piyasası aradığı elemanı bulamamaktan şikayet etmeye başladı. 1999 ila 2012 yılları arasında uygulanan katsayı uygulaması gerçekten meslek eğitimi tarumar etti, okullar arası başarı farkını artırdı. Katsayı uygulaması kaldırıldıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığımız katsayı uygulamasının mesleki eğitime vermiş olduğu hasarı tamir etmek için gece gündüz demeden çalıştı." ifadesini kullandı.

Özellikle son zamanlarda çok kritik bir döneme girildiğini anlatan Özer, mesleki eğitimdeki paradigmayı komple değiştirdiklerini vurguladı. Bakan Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık işveren, mesleki eğitim ve mezunları beklemiyor. Eğitim süreçlerinin tamamına girdi. Müfredatı birlikte güncelliyoruz, işletmede beceri eğitimlerini birlikte yapıyoruz. Öğretmenlerin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerini artık birlikte planlıyoruz. Mesleki eğitimdeki verim kapasitesini artırdık. 3 sene önce 200 milyon lira civarında bir üretim kapasitesine sahip olan meslek liseleri 1 milyar 162 milyon lirayla 2021 yılını kapattı. Bu üretimde yaklaşık 55 milyon lirayı öğrencilerimize dağıttık. Yine fikri mülkiyetle ilgili, AR-GE merkezleriyle ilgili tüm meslek liselerinde yatırımlar yaptık. Artık meslek liseleri bir taraftan üretim kapasitesini artırarak üretim yapmaya devam ederken diğer taraftan patent, faydalı model, marka, tasarım tesciller alan ve ilk defa yurt dışına ihracat yapan okullar oldu."

- 1 MİLYON GENÇ, MESLEKİ EĞİTİM MERKEZLERİYLE BULUŞACAK

Özer, 25 Aralık 2021'de mesleki eğitim merkezleriyle ilgili kanun değişikliği yaptıklarını anımsattı.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nda gerçekleştirdikleri 3 önemli değişiklik sayesinde, bu sistemde 159 bin çırak, kalfa varken 5 ay gibi kısa sürede bu sayının 510 binlere çıktığını bildirdi. Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi 2022 yılının sonuna kadar 1 milyon genci mesleki eğitim merkezleriyle buluşturacaklarını dile getirdi.

Katsayı uygulamasından önce mesleki eğitim merkezlerindeki çırak ve kalfa sayısının en fazla olduğu dönemde 249 bin 774'e ulaştığını anlatan Özer, şunları kaydetti:

"Şu anda bu, kanun değişikliğiyle 510 bini geçti. Yani katsayı uygulamasından önceki o güzel günlerdeki rakamın iki katına çıktı ama biz yıl sonuna kadar inşallah dört katına çıkartacağız. Son 19-20 yıldaki eğitimdeki yatırımlarla sadece çocuklarımızın eğitime erişimleri, problemleri çözülmedi; katsayı uygulaması gibi mesleki eğitimi, din öğretimini tarumar eden uygulamaların eğitimde yol açmış olduğu hasarların tamamı da tamir edildi. Artık mesleki eğitimde yeni şeyler söylüyoruz. Artık mesleki eğitimde sorunlardan değil umutlardan, ümitlerden, yeni başarı hikayelerden bahsediyoruz. İnşallah sizler de sevgili gençler mesleki eğitime gittiğiniz zaman bu başarı hikayelerinin birer kahramanı haline geleceksiniz."

- MESLEK LİSESİNİ TERCİH EDEN 3 BİN ÖĞRENCİYE 300'ER LİRA BURS VERİLECEK

Milli Eğitim Bakanı Özer, Bursa Büyükşehir Belediyesinin başlattığı "BURSKOOP meslek lisesi öğrencilerine burs desteği"ne ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"3 bin öğrencimiz 2022-2023 eğitim öğretim yılında meslek lisesini seçtiği zaman onlara ayda 300 lira burs verilecek. Biraz önce kendisiyle (Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş) konuştuk, dedik ki '3 bin öğrenci yetmez, 5 bin öğrenci olsun.' 2022-2023 eğitim öğretim yılında Bursa'da işte bu mesleki eğitim hamlesini güçlendirmek için 5 bin gencimize ayda 300 lira burs verilecek. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı'mızı kutluyorum. Bursa sanayi, medeniyet, kültür kenti. İşte Bursa'da mesleki eğitimle ilgili böyle bir hikayenin başlangıcı ümit ediyorum ki İstanbul'u, Konya'yı, Gaziantep'i harekete geçirecek. Eğer öğrenci meslek eğitimi tercih ederse bakacağız oradaki belediyelerimiz kaç öğrenciye burs verecekler? Bu kurstan yararlanacak tüm gençlerimizi kutluyorum."

Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin klasik müzik dinletisi sunduğu programa Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Mustafa Esgin ve Refik Özen, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.