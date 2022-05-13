Bakan Özer, 'matematik seferberliği'nin detaylarını açıkladı

Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fen, matematik ve dil okuryazarlığı alanlarına öncelik verdiklerini ifade etti.

Matematik seferberliği kapsamında Bakanlığın yürüttüğü çalışmalara ilişkin detayları paylaşan Özer, bu konuda yıllardan beri iyileştirme çalışmaları yürütülmesine rağmen sonuçların istenilen seviyede olmadığına işaret etti.

Bakan Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) ve Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) araştırmalarına baktığınız zaman fen okuryazarlığının da çok ciddi bir iyileşme olduğunu görebiliyoruz ama matematikteki iyileşmenin istediğimiz seviyede olmadığını gördük. Sayısal eğilimi güçlü olan veya sözel yetenekleri güçlü olan öğrenci olarak ayırarak değil tüm öğrencilerimizin matematik okuryazarlığını güçlendirmek için bir seferberlik başlattık. Bunun için Bakanlığımız, tüm yükseköğretim kurumları, üniversiteler, TÜBİTAK, akademisyenler, bilim insanlarıyla birlikte çocuklarımızın daha kolay öğrenebilmesi ve matematiğin günlük yaşam becerileriyle ilişkilendirilmesi yönünde yaklaşık 3 aydan beri yoğun bir şekilde çalışma yapıyor. İllerimizde farklı uygulamalar ve matematik atölyeleri kurulmaya başlandı. Matematik eğitiminde de ciddi iyileşmeler var."

- ÇALIŞMALAR SON AŞAMAYA GELDİ

Bakan Özer, şimdiki hedeflerin çocuklar ve gençlere matematiği sevdirerek bunu günlük hayatlarında onlara yardımcı olacak, analitik düşünmeye sevk edebilecek, verileri okumada, projeksiyon yapabilmede ellerindeki en önemli enstrüman haline getirmek olduğunu söyledi.

Matematik seferberliğinin içeriğinin ne olacağının sorulması üzerine Özer, "Matematik seferberliği kapsamında gerçekleştirdiğimiz çalıştaylarda hem materyal hem doküman üretimi hem de matematik öğretme yaklaşımını değiştirecek ve yeni eğilimleri de içerecek şekilde yürüttüğümüz çalışmalar olgunlaştırıldı. Matematik seferberliğinde çalışmalar, son aşamasına geldi. Önümüzdeki hafta salı günü, tüm Türkiye'ye tüm illerimizde başlatmış olduğumuz bu süreci bir şekilde tüm eylem planı ile birlikte açıklayacağız ve fiili olarak başlatmış olduğumuz projeyi resmi olarak da başlamış olacağız." bilgisini verdi.

Matematik seferberliğine ilişkin eylem planındaki temel yaklaşımın, dersin öğretme pratiğinin, yaklaşımının, yönteminin iyileştirilmesi yönünde olduğuna dikkati çeken Özer, "Amacımız, soyuttan ziyade özellikle okul öncesinden itibaren eğitimin ilk kademelerinde öğrencilere çok daha somut günlük yaşamlarında karşılaştıkları, aslında matematikle ilişkili olmadığını gördükleri şeyin ne kadar ilişkili olduğunu gösterebilmek ve yaşamla bu bilginin bağını güçlendirmek." dedi.

Eğitimin tüm kademelerinde matematiğin hayat için vazgeçilmez olduğunu, korkulacak bir şey olmadığını, aslında yaşamın kodlarının matematik okuryazarlığı artırıldığı zaman çok daha kolay bir şekilde öğrenilebileceğini öğrencilere göstermek istediklerinin altını çizen Özer, "Bunu yapabileceğimize inanıyorum. Tüm arkadaşlarımız bu konuda çalışıyorlar. 81 ilde matematik atölyeleri, oyunla ilişkilendirme, farklı yaklaşımlar bizim belki başlangıçta öngöremediğiniz çok farklı yaklaşımların farklı illerde, ilçelerde uygulamalarını da görüyoruz. Bunların hepsini toparlayıp bu hafta içerisinde inşallah nihayetlendireceğiz." diye konuştu.

Matematikte ders saatlerine ilişkin bir düzenlemenin olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Özer, "Ders saatleri aynı ama içeriklerde farklılıklar olacak." dedi.

Bakan Özer, matematik seferberliği kapsamında TÜBİTAK, üniversiteler ve UNICEF ile iş birliği yaptıklarını sözlerine ekledi.

- BAKAN ÖZER, ÇALIŞTAYDA GÖREVLİ EĞİTİMCİLERİ ZİYARET ETTİ

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kızılcahamam'da matematik seferberliği kapsamında düzenlenen Matematik Etkinliği Yazımı Çalıştayı'nda görev alan öğretmenleri ve akademisyenleri de ziyaret ederek, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Projenin çok kıymetli olduğunu belirten Özer, matematik seferberliğine ilişkin Bakanlığın hedeflerini anlattı.

Çalıştayda görev alan öğretmenler ise büyük bir ekiple okul öncesi, sınıf ve matematik öğretmenleriyle birlikte oyunlar hazırladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın hazırlamış olduğu materyallerle önce kendimiz oynadık. 'Çocuklarımıza nasıl yaparak-yaşayarak öğretebiliriz, günlük yaşamla bütünleştirebiliriz, çocukların matematiğe olan önyargılarını nasıl bitirebiliriz ve yaşamın her kesiminde aslında matematiği görerek severek ilgi ile öğrenebiliriz?' şeklinde bunları göstermek için oyunlar hazırladık."

Ziyarette öğretmenler, kendilerine verdiği destekten dolayı Bakan Özer'e teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de verdikleri emek ve gösterdikleri başarıdan dolayı çalıştaya katılan öğretmenleri tebrik etti.