Bakan Özer, meslek liselerinin başarısının giderek arttığını bildirdi

Özer, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 3-4 yıl önce mesleki eğitimden sorumlu bakan yardımcısıyken mesleki teknik Anadolu liseleri ve mesleki eğitim merkezlerindeki ilk çıkışı, İSO Başkanı ve meclis üyeleri, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı ve üyeleriyle birlikte İstanbul'da başlattıklarını anlattı.

O günlerde mesleki eğitime "ölü muamelesi" yapıldığını, 28 Şubat sürecinden sonra katsayı uygulamasının kaldırılmasına rağmen istenilen performansı sergileme noktasında problemler olduğunu dile getiren Özer, mesleki teknik Anadolu liseleriyle ilgili sektörün tüm süreçlerde yer aldığı bir iş birliği mekanizmasını devreye sokma kapsamında sürecin iyileştirilmesiyle ilgili yapacakları hamleler konusunda İSO Başkanı ve çalışma ekibinin sunduğu geri beslemelerin çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Bakan Özer, "O cesaretle sürece girdikten sonra mesleki teknik Anadolu liselerinde çok ciddi bir ivmelenme ortaya çıktı. Özellikle akademik olarak başarılı öğrencilerin meslek liselerini seçmeleri, mesleki eğitimdeki üretim kapasitesinin artması, mesleki eğitimdeki AR-GE çalışmalarının yaygınlaşması, fikri mülkiyet ve inovatif yaklaşımlarla ilgili İSO'yla yapmış olduğumuz Kaynakçılık Mükemmeliyet Merkezi bunların bir örneği. Artık meslek liselerinde patent, faydalı model, marka, tasarım tescili ve ticarileşmesiyle ilgili hamlelerin olduğu bir dönem yaşandı." diye konuştu.

İSO'nun hamiliğindeki bir liseden 3 ay önce yurt dışına ihracat tırını uğurladıklarını hatırlatan Özer, "3-4 yıl gibi kısa sürede bir taraftan 'Ne olacak bu meslek liselerinin hali?' derken bir taraftan sürekli bu süre içerisinde büyük bir inanışla ve kararlı bir şekilde sahadaki problemleri adım adım çözerek patent, faydalı model, marka, tasarım tescili alan, yurt dışına ihracat yapan ve en başarılı öğrencilerin giderek kümelendiği bir lise türüne dönüştü meslek lisesi." değerlendirmesinde bulundu.

Yazılım konusunda İSO ile attıkları adımların Türkiye'nin 81 iline yaygınlaşan güzel örneklikler teşkil ettiğini, bugünlere gelmelerinde İSO'nun büyük katkıları olduğunu belirten Özer, İSO Meclis üyelerine mesleki eğitim camiası adına teşekkür ederek kendileriyle yol yürümekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bakan Özer, İSO ile bu yolculuğu güzel sanatlar liselerinde kütüphanelerin yapılması, engelli çocukların gittiği özel eğitim meslek okullarının staj kapasitesinin artırılması gibi açılımlarla devam ettirdiklerini, mesleki eğitim merkezlerinde çırak, kalfa, usta eğitimleriyle ilgili bir sistem kurguladıklarını anlattı.

Mesleki eğitimdeki bu hamlelerle Aralık 2021'de 159 bin olan çırak ve kalfa sayısının 910 bine ulaştığını kaydeden Özer, bundan sonra beşeri sermayenin niteliğini artırma, eğitimle ilgili kronik olduğu iddia edilen problemlerin çözümü için İSO ile yol yürümeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.