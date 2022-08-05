Bakan Özer: Müfredatımıza Kültür Tarihi dersimizi kazandırmış olacağız

Kadıköy'de bulunan İstanbul Atatürk Fen Lisesi'nde Erhan Afyoncu Kütüphanesi açıldı. Açılış törenine Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu katıldı. İstanbul Atatürk Fen Lisesi öğrencileri Bakan Özer'i çiçeklerle karşıladı.

"MESELA KAT SAYI UYGULAMASININ GETİRDİĞİ MALİYETİ BÜTÜN TÜRKİYE GÖRDÜ"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Erhan Afyoncu kütüphanesinin açılışında yaptığı konuşmada, "Kıymetli Erhan Afyoncu hocamıza çok teşekkür ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu çoğu çalışmalarda katkısı var. Gerçekten bu ülkenin daha güçlü olması için dertli olan bir insan. Ülkemizin coğrafyası, tarihsel serüveni dikkate alındığı zaman gerçekten güçlü bir Türkiye için bu beşeri sermayenin çok güçlü hale gelmesi gerekiyor. Bunun yolu ise eğitim. Son 20 yılda aslında bu gerekçe ile eğitimden kimsenin geri kalmaması için beşeri sermayemizin niteliğinin artarak gerçekten kızışan dünya rekabetinde ülkenin hakettiği yerlerde olabilmesi ve olabilirliğini sürdürebilmesi için çok ciddi yatırımlar yapıldı. Bir taraftan eğitimin önündeki anti demokratik uygulamalar kaldırıldı. Gerçekten Türkiye, gelişmiş ülkelerin 1950'li yıllarda deneyimlemiş olduğu eğitimdeki kitleselleşme evresine 70 yıl gecikme ile geçebildi. Gerçekten bu tarihi bir nokta. Türkiye sürekli puanı yükseltti. Geçmişte haftalarca 'Ne olacak bu Türkiye'nin hali?' gibi dönemler geride kaldı. Geçen gün bir konuşmamda, 'Ne çektiyse bu ülke yanlış eğitim politikalarından çekti' dedim. Benim kastım 20 yılın öncesindeki eğitim politikalarıydı, lafımı cımbızlayıp sanki son 20 yılı eleştiriyormuş gibi, daha önceki bakanlarımızın girişimlerini eleştiriyormuş gibi bağlama oturtmuşlar. Allah'a şükür bulabildikleri bunlar, sadece bağlamı değiştirebilirler, gerçekleri örtemezler. Doğrusal şekilde yapılanlar üst üste konup gitmiyor, birileri bir şeyler koyuyor diğerleri gelip yıkıyor. İşin içinden çıkılmaz hale getiriyorlar. Mesela kat sayı uygulamasının getirdiği maliyeti bütün Türkiye gördü. O uygulamayı koyanlar şu an nerede, şu an bize akıl vermeye çalışıyorlar" dedi

"KÜLTÜR TARİHİ İLE İLGİLİ BİR DERS ÇALIŞMAMIZ VAR"

Bakan Özer" Meslek liseleri nerelere geldi. Akademik olarak başarılı öğrencilerin yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenciler meslek liselerini tercih etti. Üretim kapasitesi arttı, ihracat yapmaya başladık. En önemli adımı ise mesleki eğitim merkezlerinde attık. Bir adım daha atacağız. Bunu ilk defa açıklıyorum. Kültür Tarihi ile ilgili bir ders çalışmamız var. Yeni bir müfredat oluşturma çalışmamız var. Atmış olduğumuz her bir adımı birleştirecek olan ama öncelikle okul yönetiminden başlayıp öğretmenlerin Kültür Tarihi ile tanışacakları, zenginleşecekleri bir alan oluşturmak adına önemli bir adım atacağız. Bunun hazırlıkları bitmek üzere. Eğitimleri tamamladıktan sonra müfredatımıza inşallah Kültür Tarihi dersimizi kazandırmış olacağız" diye konuştu.

Yaklaşık 13 bin kitaplı kütüphanenin açılış töreninde konuşan Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, "Türkiye maalesef bir sınav cenneti ülkesi. Bunun azalması lazım. İnşallah sayın bakanımızın vizyonu ile sınav daha azalacaktır. Öğrencilerimiz sınav çalışacakları mekanlar istiyor. Hem 1984 yılından beri ikamet ettiğim ilçede Türkiye'nin en güzide okullarından birine ismimin verilmesi büyük bir onur" dedi. Konuşmaların ardından kütüphane açıldı. Kütüphaneyi gezen Bakan Özer ve Erhan Afyoncu hatıra fotoğrafı çektirdi.