Bakan Özer: Okul bazlı mesleki gelişim eğitimlerini desteklenecek

AA 9 Mart 2022 Çarşamba 17:18 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 17:19

Özer, MEB Şura Salonu'nda düzenlenen "Öğretmenler ve Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişimi Programı"nda, eğitimde son 19 yılda tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranlarında devrimsel bir dönüşüme şahitlik edildiğini belirterek, derslik, öğretmen ve okullaşma oranlarına ilişkin bilgiler verdi.

Öğretmen sayısını artırırken, daima öğretmenlerin yanında olunması gerektiğini ifade eden Özer, klasik, konvansiyonel mesleki gelişim eğitimlerinden uzaklaşıp, öğretmene kulak kabartarak, merkezi planlamadan okul bazlı yerel planlamaya doğru bir geçiş yapılmasının önemine işaret etti.

Mahmut Özer, bu durumun, "Öğretmenler ve Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişimi Programı"nın odak noktası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Kararlı bir şekilde okullarımızın yanında olacağız. Yöneticilerimizin, okul ikliminin güçlü hale gelmesi, açık okul misyonun odağında olduğu bir okula doğru okullarımızı yönlendirmeye başlıyoruz. Okul yöneticilerimizi hiç yalnız bırakmayacağız. Bugünkü program kapsamında da tüm okul yöneticilerimiz için 120 saatlik bir eğitim programını hazırladık. Önümüzdeki hafta da Erzurum'da okul yöneticilerinin eğitimlerine destek olacak formatörlerin eğitimiyle ilgili eğitim başlayacak."

-"OKUL YÖNETİCİLERİNİN, VELİLERLE MADDİ İLİŞKİ KURMASINI İSTEMİYORUM"

Özer, okul yöneticilerinin, okul aile birlikleri ve velilerle maddi ilişki kurmasını istemediğini ve okulların tüm ihtiyaçlarının Bakanlığın geliştirdiği yazılım üzerinden takibinin yapılabildiğini dile getirerek, okul yöneticilerinin lider eğitimciler olarak görevlerini yapabilmesi için her türlü desteği sağlayacaklarını söyledi.

Program kapsamında, öğretmen ve yönetici hareketliliğini sağlamak istediklerini aktaran Bakan Özer, şöyle devam etti:

"Okul yöneticilerinin, kendi alanında iyi örneklerin hayat bulduğu okullara gidip, orada vakit geçirmesini isteyeceğiz. Yani bir nevi akran eğitimi olacak okul yöneticileri arasında. İlk defa okul yönetici ve öğretmenlerin iyi uygulama örneklerine mobilitesini artıracağız. Artık merkezi planlamadan uzaklaşacağız. Okul bazlı mesleki gelişim eğitimlerini destekleyeceğiz. Yani bir okul nereye varmak istiyorsa o yolculuğunda öğretmenlerinin sahip olması gereken donanımları, eğitimleri kendisi belirleyecek ve biz bütçe sağlayacağız."

- "282 MİLYONLUK BÜTÇEYİ AYIRIYORUZ"

Milli Eğitim Bakanı Özer, program kapsamında, mesleki gelişim topluluklarının oluşturulacağını ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"2021'de Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün, öğretmenlerimizin mesleki gelişimiyle ilgili kullandığı bütçe 8 milyonmuş. 2022'deki bütçe yaklaşık 10 milyon. Program kapsamındaki projeleri uygulamak için 10 milyonluk bütçeyi 28 kat artırdık. Bugün itibarıyla 282 milyonluk bütçeyi bu projelere ayırıyoruz. Bu 282 milyonun 17 milyonunu mesleki gelişim toplulukları, 25 milyonunu öğretmen ve yönetici hareketlilik programı, 30 milyonunu öğretmen ve okul yöneticilerinin diğer mesleki gelişim eğitimleri, en büyük sürpriz, ağırlık verdiğimiz yer, okul temelli mesleki gelişim eğitimi için kullanacağız, 210 milyonunu sadece bunun için harcayacağız. Bakanlık olarak okullarımızın kendi mesleki gelişim eğitimleriyle ilgili tüm taleplerini karşılayabileceğiz. Bu bir başlangıç bütçesidir, inşallah 282 milyon değil, belki 500 milyon ile 2022 yılını kapatacağız."

Özer, öğretmenlik Meslek Kanunu'nun hazırlanmasında emeği geçen ve 20. Milli Eğitim Şurası'nda görüş ve önerilerini paylaşanlara teşekkür etti.

Eğitim ne kadar kaliteli ve güçlü olursa toplumun da o kadar güçlü olacağını vurgulayan Özer, "Bir toplum öğretmeni kadar güçlüdür." dedi.

Programa, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler, Ankara Valisi Vasip Şahin, Bakanlık genel müdürleri, 81 il milli eğitim müdürleri, üniversitelerin eğitim fakülteleri dekanları ile her ilden iki öğretmen ve iki okul müdürü katıldı.

- PROGRAM NEYİ KAPSIYOR?

Program ile öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla "mesleki gelişim topluluğu", "öğretmen-yönetici hareketlilik programları" ve "okul temelli mesleki gelişim" çalışmaları yapılacak.

Mesleki gelişim topluluğu, öğretmenlerin birbirlerinden öğrenerek ilerledikleri uygulama temelli bir hizmet içi eğitimi kapsayacak.

Öğretmen-yönetici hareketlilik programı, başarısı ya da uygulamalarıyla ön plana çıkan eğitim kurumlarının sahip olduğu tecrübe ve bilginin, diğer eğitim kurumlarıyla paylaşılması için ziyaret programları düzenlenmesini içerecek. İyi örnekleri bulunan 30 okul, hareketlilik programlarında yer alacak. Hareketlilik programlarıyla öğretmen ve yöneticiler, kariyer gelişimi, patent, faydalı model, marka ve tasarım çalışmaları, emniyet eğitimi, eğitim materyali tasarım çalışmaları, yabancı dil eğitiminde özgün uygulamalar gibi başarılı projeler yürüten okullarda uygulamaları yerinde gözlemleyebilecek.

Okul temelli mesleki gelişim çalışması ise okula özgü mesleki gelişim ihtiyacının okul bünyesinde karşılandığı faaliyetleri içerecek. Bu kapsamda, 21 mesleki gelişim topluluğu planlandı.

Program kapsamında hazırlanan 120 saatlik eğitim programı 14 Mart'ta başlayacak.

Okul yöneticilerine yönelik çevrim içi eğitimler, Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden tüm okul yöneticilerine açılacak. Eğitimlerde, "Öğretimsel Liderlik Semineri", "Akran Zorbalığı Semineri", "Madde Bağımlılığı Semineri", "İhmal ve İstismar Semineri" konuları yer alacak.