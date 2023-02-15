Bakan Özer: Sağlam raporu verilen kamu binaları hizmete geçti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (sağda) ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya AFAD Koordinasyon Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

"71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor"

"Öğrencilerimiz ücretsiz olarak okula götürülecek"

"Depremin yaşandığı 10 ilde 3 milyon 784 bin 411 öğrencimiz var. Bunlardan 5 bin 836 öğrencimiz nakilini başka illerdeki okullara aldırdı."



"10 ildeki eğitim planlaması ve hangi ilçelerde, bölgelerde okullarımızı açacağımızla ilgili tüm çalışmayı hafta sonu itibarıyla tamamlayacağız."

"Sağlam raporu verilen kamu binaları hizmete geçti"