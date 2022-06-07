Bakan Özer: Türkiye'de 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 11'di, şimdi ise yüzde 92

Bakan Özer, Adıyaman'da yapımı tamamlanan Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Perre Uygulama Oteli ile Hatice Taşar Özel Eğitim Uygulama Okulunun açılışı için gerçekleştirilen törendeki konuşmasında, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bakanlık olarak, Adıyaman'daki yatırımlarını katlayarak artırdıklarını belirten Özer, kentteki eğitim yuvalarının altyapısını ve sosyal donatılarını daha da güçlendirmek için çaba göstereceklerini ifade etti.

Özer, eğitim yatırımları konusunda hem bütçelerinin bulunduğunu hem de kararlı iradeye salip olduklarını vurguladı.

Gençlerin eğitimde gelinen noktayı iyi anlaması gerektiğini belirten Bakan Özer, şöyle konuştu:

"2000'li yıllarda, Türkiye'de 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 11'di, ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 44, yükseköğretimdeki okullaşma oranı yüzde 14'tü. Bugün 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 92, ortaöğretimdeki okullaşma oranı yüzde 90'ın üzerinde ve yükseköğretimdeki okullaşma oranı yüzde 48'i geçti. Gelişmiş ülkelerin 1950'li yıllarda sağlamış olduğu okullaşma oranına Türkiye son 20 yılda ulaşabildi. Onun için gençlerin şunu sorması lazım: Niye bu ülke 70 yıl bekledi? 2000'lere kadar niye bekledi, bu okullaşma oranın artması için. Sadece okullaşma oranları mı arttı tabi ki hayır. Eğitimin her alanındaki yatırım ve tesislerin sayısı arttı."

- 453 BİN ÖĞRENCİ ÖZEL EĞİTİM ALIYOR

Bakan Özer, başörtülü öğrencilerin eğitime erişiminin kolaylaştırıldığını ve katsayı sorunlarının da tamamen ortadan kaldırıldığını hatırlattı.

Seçmeli ders sayılarını artırdıklarını aktaran Özer, özel eğitimlere yönelik de her türlü kolaylığın devreye alındığını söyledi.

Özer, Türkiye genelinde 453 bin öğrencinin, özel eğitime okulunda, evinde veya hastaneye varıncaya kadar farklı mekanlarda eğitim hakkına ulaşabildiğini vurguladı.

Türkiye'nin her yerinde eğitim yatırımlarının gerçekleştirildiğini belirten Bakan Özer, tüm öğrencilere fırsat eşitliği sağlandığını dile getirdi.

Bakan Özer, konuşmasının sonunda açılışı yapılan okullara katkılarından dolayı hayırseverlere plaket verdi.

Açılışa Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.