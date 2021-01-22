Bakan Selçuk: 15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarda görmek istiyoruz

22 Ocak 2021 Cuma 11:11 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 11:33

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 15 Şubat'tan itibaren sizleri okullarda görmek, okullarda karşılamak istiyoruz. Salgın koşullarını dikkate alarak bu değerlendirme yapılıyor. Baharı okullarımız da hep birlikte karşılayalım.