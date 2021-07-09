Bakan Selçuk: 300 bin öğretmenimiz masal anlatıcılığı sertifikası aldı

DHA 9 Temmuz 2021 Cuma 12:29 - Güncelleme: 9 Temmuz 2021 Cuma 12:29

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Masalları Silivri Masal Evi'nin açılışını yaptı. Açılışa İstanbul Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Bakan Selçuk, açılış konuşmasının ardından Anadolu Masalları Silivri Masal Evi'ni gezdi ve çocukların masal etkinliğine katıldı.

"300 BİN ÖĞRETMENİMİZ MASAL ANLATICILIĞI SERTİFİKASI ALDI"

Selçuk, "Çocuklar için yapılmış bir masal evinin açılışını birlikte yapıyor olmak, bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı. UNESCO Milli Komisyonu ile beraber hayata geçirdiğimiz bu masal evleri projesi tüm Türkiye'de inanılmaz bir yankı buldu. Bu yankı sonucunda da çok sayıda masal okulumuz hayata geçti. Şu an binlerce masal okulu hayata geçmiş durumda. Asıl memnuniyet duyduğum bir diğer nokta ise öğretmenlerimiz bu işe çok sahip çıkması. Yaklaşık 300 bin öğretmenimiz masal anlatıcılığı sertifikası aldı. Masal anlatmak, Anadolu'nun köklerine inmek çok önemli ve çok değerli" dedi.

"ÇOCUKLARI HAYATA DAVET ETMEDEN ÖNCE, HAYALLERE DAVET ETMEK LAZIM"

Selçuk, sözlerine şu şekilde devam etti: "Çocukları hayata davet etmeden önce, hayallere davet etmek lazım. Hayallere davet etmenin en kısa ve kolay yolu da masallardır. Çocuklarımızı masallarla tanıştırmak aslında onları kültürler tanıştırmanın en doğal yoludur. Bu şekilde 2023 eğitim vizyonunun ana hedeflerinden birine yol açmış oluyoruz."