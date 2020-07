22 Temmuz 2020 Çarşamba 21:52 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 21:52

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir televizyon programına katılarak gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satırbaşları şu şekilde;

"Bizim aslında her kararımız zor. Verilen her karar bir çocuğun geleceği ile ilgili. Bir çocuğun geleceğine dokunuyorsunuz. Ve bu kararı vermenin kişisel bir sorumluluğu yok, ahlaki vicdani sorunu var. Emin olun en küçük kararlar da bile bunu danışalım soralım. Arkadaşlar bununla ilgili risklerimiz nelerdir? Bütün bunları konuşarak almaya çalışıyoruz. Hiçbir çocuğumuzun riske gireceği bir duruma asla müsaade etmeyiz. Çocuklarımızın sıkıntı yaşayacağı bir duruma onları sokarak ülkede karmaşa oluşturabilecek bir adım atmayız böyle bir şey söz konusu olmaz. Bilim Kurulu’na tekrar tekrar danışıyoruz."

"Biz meseleyi öyle güçlü tutuyoruz ki, bu tutmamızın sebebi şu; bu bizim dünyada savrulmamızı engelleyecek bir şey. Ben eskiden bir okulun açılma tarihini bir daire başkanı imzalar gönderir kolaydı. Ama bu şimdi tarihi bir karara dönüştü. O yüzden de şuna inansın toplum, böyle bir karar alınırken eğer riskle ilgili durumlarda bir sıkıntı varsa asla bir karar almayız. Toplum buna şiddetle inansın ve verilecek kararı çok büyük bir dikkatle verdiğimize emin olsunlar."

"Şimdiden 2 ay sonrası için net bir şey söyleyerek hiçbir şeyi bağlamamak lazım. 2 ay sonrasında ne olacağını bilmiyoruz ki."

"31 AĞUSTOS’TA OKULLARI AÇMAYA HAZIRIZ"

"O yüzden de bu meseleyi bütünsel olarak düşünmek lazım. Biz gerçekten bilim kurlu ile ilişkilerimize baktığımızda öğretmenlerimize illerdeki yöneticilerimize baktığımızda özgüvenimiz yükseliyor. Açmamak gerekiyorsa açmamak ile ilgili gereken yapılır. Açılması gerekiyorsa açmak ile ilgili gereken yapılır. Bizim amacımız okulları açmak. 31 Ağustos’ta okulları açmaya hazırız."

"Bizim niyetimiz sonuçta belirli bir riski ortadan kalkması halinde eğitimi devam ettirmektir."

"Biz okulda kontrolü ortamdayız. Teneffüste nöbetçisi var vs. Bu çocuklar okulda olmadığı vakit diyelim ki sporda orada burada emin olun daha az kontrol var, okul daha kontrollü bir yer. Buna rağmen Bilim Kurulu’ndan akis bir istikamet çıkarsa okulları açmayız."

"Açılması yönünde güçlü bir arzumuz var. İlk kez burada açıklıyorum Sanayii Bakanlığımız ve TSE ile okulun bahçesi kapısının kolu neyse her birinin ulusal standartını çıkardık. Bunun kontrol listeleri hazırlandı kitabı çıktı. Kontrol listeleri oluşturuldu. Her bir okul 2 bin denetmen sayesinde okulun sevk ve idaresini yapacaklar. Mekan mekan her birinin ayrıntısı var. Bizim okullarımızın yüzde 80’ininden biraz fazlası beyaz bayrak için başvurdu. Bu şu demek, ben okulumun standartlarını yerine getirdik."