Bakan Selçuk: 9'uncu sınıftan sonra bir öğrencinin zorla başka bir okula yönlendirilmesi asla söz konusu değil Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: '9'uncu sınıftan sonra bir öğrencinin zorla başka bir okula yönlendirilmesi asla söz konusu değil. Öğrencimiz isterse 9'uncu sınıftan sonra mesleki eğitim merkezlerine de yönelebilir.'