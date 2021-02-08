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Eğitim

Bakan Selçuk'tan 'yüz yüze eğitim' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, '15 Şubat itibariyle yeni bir döneme başlıyoruz. Dileğimiz salgının en kısa sürede bir engel olmaktan çıkması ve okullarımızın yine sizlerle ve çocuklarımızla hayat bulması; alışık olduğu seslere, renklere, yüzlere ve doğal ritmine kavuşması. açıklamasında bulundu.

08 Şubat 2021 Pazartesi 10:15 - Güncelleme: 08 Şubat 2021 Pazartesi 10:33
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Yarıyıl Tatili Dönemi Mesleki Çalışma Programı"nın açılışında öğretmenlere seslendi. Yüz yüze eğitim hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk yaptığı açıklama şu ifadeleri kullandı:

15 Şubat itibariyle yeni bir döneme başlıyoruz. Dileğimiz salgının en kısa sürede bir engel olmaktan çıkması ve okullarımızın yine sizlerle ve çocuklarımızla hayat bulması; alışık olduğu seslere, renklere, yüzlere ve doğal ritmine kavuşması. Salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda tam zamanlı yüz yüze eğitme geçmesi kısa vadede mümkün görülmüyor.

Öğrenme kayıplarını araştırıyoruz. Yakın zamanda yol haritamızı paylaşacağız. EBA bir çeşit okul olarak hayatımızda yer alıyor. Hedefimiz canlı dersleri hem nitelik hem nicelik olarak artırmak. Şimdiye kadar tablet bilgisayar ve internet erişimi sağladık.

EBA TV öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Hepimiz eksiklerimizin ihtiyaçların farkına vardık. Uzaktan eğitim salgın ortadan kalsa bile devam edecek. Öğretmenlerimiz bireysel gelişim konusunda azim gösterdi.

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