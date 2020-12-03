Bakan Selçuk duyurdu... Milli Eğitim Bakanlığından iki yeni mobil uygulama kullanıma sunuldu

IHA 03 Aralık 2020 Perşembe 14:03 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 14:03

Milli Eğitim Bakanlığı, dijital uygulamalarını genişletmeye ve geliştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda okul yöneticileri ve öğretmenler için geliştirilen MEB Ajanda ve E-Okul Öğretmen mobil uygulamaları uygulama marketlerde ücretsiz olarak kullanıma sunuldu. Milli Eğitim Bakanlığı Başöğretmen Salonu’nda gerçekleşen uygulamaların tanıtım toplantısına Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanı sıra Covid-19 pandemisi nedeniyle kısıtlı sayıda Bakanlık yöneticileri ve öğretmenler katıldı. Pandemi nedeniyle kısıtlı katılımın olduğu tanıtım toplantısına 6 öğretmen de online olarak katıldı.

“ELEKTRONİK PLATFORMLARIN HEPSİ İŞLEMLERİN HIZLANMASINI SAĞLIYOR”

Bakanlık olarak dijital yatırımı çok desteklediklerini belirten Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Bütün amacımız işlemleri kolay kılmak, öğretmen ve öğrencilerimizin günlük mesaisini çok daha hızlı ve kolay bir şekilde yürütmelerine destek olmak. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz ve hizmetlerimizin çok büyük bir kısmını da elektronik olarak yapmaya çalışıyoruz. Çünkü işlemlerin hızlanması ve kaliteli olabilmesi buna bağlı. Bunun için de bildiğiniz gibi çok farklı sistemler kullanıyoruz. MEBSİS, Doküman Yönetim Sistemi gibi E-Okul sistemi gibi çok farklı platformlarımız var ve bu platformların hepsi de bu işlemlerin hızlanmasını sağlıyor” diye konuştu.

“2020 YILI ÖZELLİKLE KORONAVİRÜS AÇISINDAN FARKLI BİR NİTELİK TAŞIYOR”

Covid-19 salgını ile birlikte dijitalleşmenin daha da yaygınlaştığını vurgulayan Bakan Selçuk, “2020 yılı özellikle korona virüs açısından farklı bir nitelik taşıyor. Artık dijital işlemlerin günlük hayatımızdaki yeri çok farklılaşmaya başladı ve bu farklılığı hepimiz mobil uygulamalar üzerinden de yaşıyoruz, görüyoruz. 2020 yılı istatistiklerine göre ülkemizde mobil cihazlardan web trafiği yüzde 74.8 ile ilk sırada yer alıyor. Eğer bütün bu platformlar düşünürsek, mobil cihazlarla bağlantısı bakımından başka bir perspektifte açılıyor. Bu yüzden biz mobil uygulamalarımızı da yeni teknolojilerimizle, yeni araçlarla yeniliyor ve güncelliyoruz” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRETMENLERİMİZ EN KISA ZAMANDA ELEKTRONİK YOKLAMA ALABİLECEKLER”

MEB Ajanda ve E-Okul Öğretmen mobil uygulamalarının öğretmen ve yöneticilere büyük katkılar sunacağını vurgulayan Bakan Selçuk, “MEB Ajanda hizmeti, bu uygulama diğer mobil web ve masaüstü sistemleri ile bütünleşik olarak tüm veri sistemleri ile alışveriş yapabilecek şekilde tasarlanmış durumda. Birçok özelliğe sahip ama en önemli özelliklerinden bir tanesi de dijital bir takvime sahip olması. Öğretmenimiz kendi telefonundan bütün benzer imkanlardan, platformlardan kendi takvimini görüp ve kişiselleştirip, günlük hayatında öğretmen olarak neyi nasıl yapması gerektiği konusunda her şeyi orada hazır bulma şansına sahip ve bunun da yüksek güvenlikli şekilde yapılması elbette söz konusu. Öğretmenimizin yoklama almaktan tutun da günlük iş ve işlemlerin tamamıyla ilgili bütün süreçleri hızlandırması, güvenilir bir şekilde yapması, bekleyen iş listelerini görebilmesi gibi birçok fırsatı da burada görebiliyoruz. E-Okul ve MEBSİS’teki nakil/kabul günleri, atama onay tarihleri, hizmet içi onay işlemleri ve benzeri birçok konuyu öğretmenlerimiz buradan halledecek. Takvimli işlerin zamanında yapılması konusunda da kolaylık sağlayacak. Bir diğer uygulama da E-Okul Öğretmen uygulaması. Burada da okul yönetici ve öğretmenlerimize de bir hizmet sunuluyor. Davranış notu, ders notu, sınav tarihi, öğrenci devamsızlıkları gibi birçok konu gayet kullanıcı dostu bir şekilde ele alınabiliyor ve işlemler çok kolay bir şekilde yürütülebiliyor. Aynı zamanda yoklama işlemi de buradan alınıp kayıt altında tutulabiliyor. Öğretmenlerimiz en kısa zamanda elektronik yoklama alabilecekler. Bunlar da e-okul sistemine otomatik olarak gidecek” şeklinde konuştu.

Tanıtım programına online olarak katılan Okul Müdürü Hacı Hüseyin Şahin (Ankara), Öğretmen Sevilay Uça (Bartın), Öğretmen Habib Ocak (Niğde), Öğretmen Zeynep Nebioğlu (Aksaray), Öğretmen Gülpınar Terdi (Malatya) ve Öğretmen Seda Seyhan Aydemir (Ankara) de kullanım deneyimlerini aktardılar.