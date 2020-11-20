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Eğitim

MEB'ten açıklama: 5 gün yüz yüze eğitim

Bakan Selçuk, kreşlerin durumuyla ilgili 'Çalışan annelerin okul öncesi eğitim kurumlarına çocuklarını verebilmesi yönünde bugün içinde olumlu bir haber yansıyacaktır diye düşünüyorum. Şu sırada onunla ilgili çalışmalar devam ediyor.' ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk'un bahsettiği haber az önce geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)'den yapılan açıklamada, 'Resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.' denildi.

AA20 Kasım 2020 Cuma 12:44 - Güncelleme: 20 Kasım 2020 Cuma 13:12
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla il milli eğitim müdürlüklerine, okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ilişkin yazı gönderildi.

Yazıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle resmi ve özel örgün eğitim ile hayat boyu öğrenme kurumlarındaki tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerine 20 Kasım-4 Ocak'ta uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği belirtildi.

İlkokullarda, ortaokullarda ve ortaöğretim kurumlarında tüm derslerin canlı sınıf uygulamaları, TRT EBA TV, EBA portal ve açık kaynaklı diğer güvenilir platformlar üzerinden uzaktan eğitim yoluyla işleneceği anımsatılan yazıda, "Ancak Bakanlık ile ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda, resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bu kapsamda okul öncesi eğitim kurumlarında, haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati yüz yüze eğitim yapılacak ve bir etkinlik saati 30 dakika olacak şekilde planlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Okulun fiziki imkanları doğrultusunda bir gruptaki çocuk sayısı en az 5 olacak şekilde şube tanımlamalarının yapılabileceği bildirilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Fiziki imkanları uygun okul öncesi eğitim kurumlarında, salgınla ilgili tüm tedbirlerin alınması şartıyla çocuk kulüpleri açılabilecektir. Çocukların ev ortamında da desteklenmesi amacıyla TRT EBA İlkokul kanalında her gün yayımlanan EBA Anaokulu kuşağını takip etmeleri ve ailelerin Temel Eğitim Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanan Erken Çocukluk Eğitim Takvimi ile diğer yayınlardan yararlanmaları sağlanacaktır. Okula kayıtlı olup yüz yüze eğitimi tercih etmeyen ailelerin çocuklarının kayıtları silinmeyecek, bu çocukların da EBA Anaokulu'nu izlemeleri ve diğer eğitim materyallerinden yararlanmaları için gerekli önlemler alınacaktır."

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