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Eğitim

Bakan Selçuk, EBA canlı ders programını paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Sizden büyük bir ricam var. Lütfen bizim için okuyun, yazın, derslerinizi izleyin, canlı dersleri kaçırmayın, konuşun, anlatın, fikrinizi ifade edin. Bu ülkenin size, çabanıza ve enerjinize ihtiyacı var” dedi.

IHA31 Ağustos 2020 Pazartesi 08:31 - Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 08:31
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) canlı ders programını paylaştı. Bakan Selçuk, sosyal medya hesabından yeni yılda öğrencilere seslendi. Selçuk, “Sizden büyük bir ricam var. Lütfen bizim için okuyun, yazın, derslerinizi izleyin, canlı dersleri kaçırmayın, konuşun, anlatın, fikrinizi ifade edin. Bu ülkenin size, çabanıza ve enerjinize ihtiyacı var” diye konuştu. Paylaşımda ayrıca 1’inci sınıflar hariç, 2-12’nci sınıf öğrencilerinin canlı ders programı tablosuna yer verildi.

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