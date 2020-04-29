29 Nisan 2020 Çarşamba 10:36 - Güncelleme: 29 Nisan 2020 Çarşamba 11:24

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde okullardaki eğitime ara verilerek başlatılan uzaktan eğitim sürecinin takvimine ilişkin açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, koronavirüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitim süresinin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Ziya Selçuk'un konuşmasından öne çıkanlar:

Avrupa'nın birçok ülkesinin nüfusundan fazla öğrencimiz var. Alınan tüm kararların ülkemizdeki tüm haneleri doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendirdiğini biliyoruz.

16 Mart 2020 itibariyle ara verdiğimiz okullar ile uzaktan eğitim planımızı da hemen ardından plana koyduk. Bizim en temel amacımız öğrencilerin derslerinde soğumaması okuldan kopmaması. Sınavlara hazırlanan öğrenciler de bizim en hassas konumuz.



UZAKTAN EĞİTİM 31 MAYIS'A UZATILDI

Bilim Kurulu'nun tavsiyesi doğrultusunda uzaktan eğitimin 31 Mayıs'a kadar uzatılmasına karar verildi. Tüm çocuklarımız ve velilerimizden ricam uzaktan eğitime sıkıca tutunmaları. Bu süreçten geriye döndüğümüzde uzaktan eğitim elimizi rahatlatacak. Uzaktan eğitimdeki temel amacımız; çocuklarımızın eğitimden kopmamaları.

EBA Akademik Destek Platformu'na son birkaç gün içinde kayıt olan 11 ve 12'nci sınıf öğrenci sayısı 1 milyona yaklaştı. 13 Nisan 2020'den itibaren EBA canlı sınıf uygulamasında ilk 15 günde ders sayısı 650 bini aştı. Bu derslerin sadece 150 bini ilk hafta yapıldı, ikinci hafta ise bu ders sayısı 500 bin oldu. Bu derslerin yaklaşık 200 binini ise hafta sonu yaparak eğitime yeni bir zaman boyutu da kazandırmış olduk.

LGS ERTELECEK Mİ?

LGS tarihi ile ilgili hafta başında kabine toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

Sınıf geçme ile ilgili 1.dönemden sorumlu olacak. Öğrencilerimizin ortalaması kaç olursa olsun bir üst döneme geçecek.

"ÖĞRENCİLER NOT ORTALAMALARI KAÇ OLURSA OLSUN ÜST SINIFA GEÇECEK"



Selçuk, "LGS tarihiyle ilgili hafta başında yapılacak kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yapacak." dedi.

Sınıf geçmeyle ilgili birinci dönemde alınan notların geçerli olacağını belirten Bakan Selçuk, "Öğrenciler not ortalamaları kaç olursa olsun üst sınıfa geçecek." açıklamasında bulundu.