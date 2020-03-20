20 Mart 2020 Cuma 15:36 - Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 15:46

Bakan Selçuk, Anadolu Yayıncılar Derneği’nin koronavirüs tedbirleri çerçevesinde dar kapsamlı olarak gerçekleştirilen “Anadolu Sohbetleri" programına konuk oldu. Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandıran Bakan Selçuk, yeni koronavirüs kovid-19 nedeniyle verilen tatilin uzayıp uzamayacağı soruya, "Emin olun bütün planlamamız tamamen dünyadaki somut verilere bağlı olarak, Türkiye'deki yayılım haritasına bağlı olarak bilim kurulunun paylaştığı bilgilere bağlı olarak güncelleniyor. Burada biz şöyle olur veya böyle olur diyerek ani bir karar almak üzerine değil, olasılıklar üzerinden A senaryosu, B senaryosu, C senaryosu gibi senaryolar üzerinde çalışıyoruz." karşılığını verdi.

Uzaktan eğitimi ulusal ölçekte yapabilme kapasitesi olan birkaç ülke arasında Türkiye'nin de olduğuna dikkati çeken Selçuk "Anne ve babalarımızın yanındayız. Bu hepimizin ortak işi ve en büyük sorumluluk bizde.” ifadesini kullandı.

- "Endişeye mahal yok her türlü telafiyi yaparız"

Okullardaki tatil kararı ile ilgili bir soru üzerine Bakan Selçuk, "İlk toplantıda daha virüs konusu bu kadar gündemde değilken. Bizim oradaki senaryomuz şuydu. Biz yayılım haritalarına baktığımızda erken kapatmanın avantaj olduğunu fark ettik. Ve çocuklarımızı okulda tutarsak evdeki yaşı büyüklere taşıma ihtimalleri çok yüksek. O yüzden de hiçbir endişeye mahal yoktur. Her türlü telafiyi yaparız." ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk, sınava girecek çocukların psikolojisinin de önemli olduğunu belirterek, "Bu toplumu rahatlatmamız lazım bizim. Sevgili öğrenciler; siz yüz yüze ne eğitim gördünüz, sınav onlardan, rahatlayın. Anne babayı rahatlatmamız lazım bizim." diye konuştu.

- "Sınavların zamanında olmasını istiyoruz"

Bakan Selçuk, sınavların ertelenip ertelenmeyeceği yolundaki soruya da, "Biz senaryolardan birisi olarak bunu tutuyoruz. Ama temel yaklaşımımız sınavı ertelememek. Biz sınavın zamanında olmasını istiyoruz. Ertelemek birinci kuralımız veya beklentimiz değil. Zaruret olmazsa bir mücbir sebep olmazsa ertelemeyi planlamıyoruz. Ertelenebilir mi? Ertelenebilir. Mücbir sebep olursa." diye konuştu.

Uzaktan eğitim sürecinin merkezinde TRT işbirliğinde gerçekleştirilecek televizyon yayınlarının olduğunu belirten Selçuk, bir evde farklı sınıflara giden öğrencilerin de olduğunu, bunun için de televizyondan tekrar yayınların olacağını kaydetti.

- "Televizyondan eğitim yetmez, telafi eğitimleri planlıyoruz"

Selçuk televizyonlardaki telafi eğitimlerinin yeterli olup olmayacağı yönündeki soruya da şu cevabı verdi:

"Televizyon tam anlamıyla bir çocuğa yeter mi? Tabi ki yetmez. Peki ne yapmayı planlıyoruz? Telafi eğitimleri planlıyoruz. Yani, yüz yüze eğitimler. Destekleme yetiştirme kurslarının tamamını telafi eğitimi çerçevesinde yeniden yapılandırdık. Diyelim ki sınavlarla ilgili tarih değişikliği oldu. ÖSYM ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav haftaları olarak ilan ettiği haftalar var. Bunları da dikkate alarak senaryolar oluşturduk." Selçuk, yaz tatilinde gerekmesi halinde yaz paketinin de konulacağının altını çizerek, "Öyle bir paket çalışmamız da var. Hafta sonu paketi de koyarız. Biz çocuğumuzun ulaşmasını istediğimiz yere ulaşana kadar gereği neyse bunu yapmakla mükellefiz." şeklinde konuştu.

Eğitim Bilişim Ağı EBA’nın uzaktan eğitim süreci sonrasında da aktif olarak kullanılacağına dikkat çeken Bakan Selçuk, “Dünya artık 'kapatın defterleri, kitapları sınav yapacağım' dönemini kapatıyor. Biz çocukların hafızasını ölçmüyoruz. Her şey açıkken sorabileceğiniz soru nedir? Önemli olan budur." diye konuştu.

Bakan Selçuk, özel öğretim kurumları ve kurslara ekonomik desteğin olup olmayacağı ve velilere geri ödemenin yapılıp yapılmayacağı yolundaki soruya da şunları söyledi:

"Teknik heyet çalışıyor. Maliye Bakanlığımızla da irtibat halindeyiz. Dün ilgili STK'larla bir aradaydık. Bana bir rapor verdiler. TOBB Başkanımız ile bir görüşme yaptık, bu konularda. Bununla ilgili ne yapabiliriz diye. Teknik çalışmalar sonrasında genel bir açıklama yapılacaktır“

Bakan Selçuk, atanan 20 bir öğretmenle ilgili takvimin en kısa zamanda açıklanacağını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Müsterih olsunlar, teknik planlamalar üzerinde çalışılıyor. 2020 yılı içinde 20 bin öğretmen daha alacağımızı geçtiğimiz günlerde açıklamıştık. Çalışmalarımız devam ediyor."