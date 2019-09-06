27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7104
  • 6,2989
  • 276.015
  • 99519.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EĞİTİM

  1. Haberler
  2. Eğitim

Bakan Selçuk: Her okul açtığınızda buradayım

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Nevşehir'de Hacı Asım Atabilen İlkokulu'nun açılışında, 'Siz yeter ki okul açın. Ben her okul açtığınızda buradayım' dedi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Güzelyurt Mahallesi'nde hayırsever iş insanı Asım Atabilen tarafından yaptırılan Hacı Asım Atabilen İlkokulu'nun açılış törenine Bakan Selçuk'un yanı sıra, Vali İlhami Aktaş, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Belediye Başkanı Rasim Arı, daire müdürleri, veliler ve öğrenciler katıldı.
 
Törende konuşan Bakan Selçuk, "İnşallah bu okulda çocuklarımız öğretmenlerimizin desteğiyle yetişecek. Çok değerli meslektaşlarım; artık top sizde. Ben elinizden ne gelirse fazlasını yapacağınızı biliyorum. Bizler her zaman sizin arkanızdayız. Her türlü destek hayata geçecektir. Eğer bu okulda yetişen çocuklardan önümüzdeki yıllarda gurur duyacağınız mezunlar ortaya çıkarsa mutlu olacağınızı biliyorum. Biz hepinizin başarısı ile gurur duyuyoruz. İnşallah bu okul hayırlara vesile olacak ve çok güzel mezunlar yetiştirecek. Her biri de Atabilen ailesine teşekkür edecek. Bu vesileyle okulun yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Siz yeter ki okul açın. Ben her okul açtığınızda buradayım" dedi.
 
Konuşmaların ardından kurdele kesilerek okulun açılışı gerçekleştirildi.

SOM-B2 füzesinin ilk atış testi başarıyla gerçekleştirildi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Cinayeti söylediği rap şarkısında itiraf etti

Cinayeti söylediği rap şarkısında itiraf etti

Çay içerken vuruldu, sonrasındaki sözleri şaşkına çevirdi!

Çay içerken vuruldu, sonrasındaki sözleri şaşkına çevirdi!

73 yaşında ikiz annesi oldu!

73 yaşında ikiz annesi oldu!

FLO kutu advertorial

FLO kutu advertorial

Fuat Oktay'dan 'kapıları açarız' resti: Bu bir tehdit değil, gerçektir

Fuat Oktay'dan 'kapıları açarız' resti: Bu bir tehdit değil, gerçektir

Rus savaş uçakları havada çarpıştı

Rus savaş uçakları havada çarpıştı

Dünyayı korku sardı! Çağrı üstüne çağrı yaptılar

Dünyayı korku sardı! Çağrı üstüne çağrı yaptılar

Ekonomi Bakanı Guedes'ten Macron'un eşine 'çirkin' ifadeler

Ekonomi Bakanı Guedes'ten Macron'un eşine 'çirkin' ifadeler
 

POPÜLER HABERLER

Bakan Selçuk, yeni okul zili ve şarkısını tanıttı

Bakan Selçuk, yeni okul zili ve şarkısını tanıttı

Bahamalar'da ölü sayısı artıyor...

Bahamalar'da ölü sayısı artıyor...

Mezardan böyle çıkarıldı! 100 yıldır bunu yapıyor...

Mezardan böyle çıkarıldı! 100 yıldır bunu yapıyor...

Japonya'nın rengarenk kepenkleri

Japonya'nın rengarenk kepenkleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA