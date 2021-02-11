Bakan Selçuk: Özel çocuklar ve onların özel öğretmenleri için çok kapsamlı bir çalışma içerisindeyiz

AA 11 Şubat 2021 Perşembe 14:38 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 14:38

Bakan Selçuk, programın ilkinin bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında, özel çocuklar ve onların özel öğretmenleri için çok kapsamlı bir çalışmanın içerisinde olduklarını söyledi.

Özel Eğitim Mesleki Gelişim Programları'nın, özel eğitime ihtiyacı olan çocukların mutluluğunun en üst seviyeye çıkartılmasında rol oynayacağını ifade eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Çocuklarımızın herhangi bir eğitim imkanından eksik kalmaması için gerekeni yapıyoruz. Bu bağlamda özel eğitim okullarının sayısını artırıyoruz, buradaki öğretmenlerimize destek veriyoruz, altyapı imkanlarını geliştiriyoruz. Müfredatımızda, kaynaştırma ve bütünleştirme eğitimine dahil olan içerikleri zenginleştirerek, ortaya konulan eğitimin niteliğinin artmasına da hizmet ediyoruz. İlgili materyallerin, araç ve gereçlerin tedariki konusunda da son derece yoğun çalışma içerisindeyiz."

- ÖĞRETMENLERE SÜRDÜRÜLEBİLİR EĞİTİM PAKETİ İMKANI

Özel eğitim ihtiyacı olan çocukların eğitiminde görev alan öğretmenlere, "Sizin daha fazla neye, hangi imkanlara ihtiyacınız var?" sorusunu yönelttiklerini belirten Selçuk, şöyle konuştu:

"Gördük ki mesleki gelişim eğitimleri burada çok kritik bir noktada. Yani öğretmenlerimiz yeni gelişmelerden haberdar olmak, yeni kaynaklarla tanışmak istiyorlar. Bu anlamda da kendi eğitimleri ve müfredatlarının geliştirilmesi konusunda destek bekliyorlar. Bu çerçevede, daha önce yaptığımız otizm spektrum bozukluğuna yönelik çalışmaların kapsamını çok daha genişletip, özel eğitim alanı mesleki gelişim programıyla birlikte kitap setini hazırladık. Bu setle bütün öğretmenlerimizin kendilerine yönelik içerikleri çok daha verimli bir şekilde görebilmelerine fırsat sağlamış olduk.



Uygulamaya dayalı ve etkinlik temelli bir mesleki gelişim programından söz ediyoruz. Bu mesleki gelişim programının hayata geçmesiyle beraber öğretmenlerimiz sadece belirli sürelerde değil, uzun soluklu, sürdürülebilir bir eğitim paketi imkanına kavuşacak. Alınan eğitimlerin daha derinleşmesi, genişlemesi söz konusu olacak. Bu programın hayata geçmesiyle öğrencilerimizin, velilerimizin ve öğretmenlerimizin hayatında büyük değişimler olacağına da inanıyoruz. Çünkü öğretmenlik kendini geliştirmeyle alakalı bir meslek."

- PROGRAMA ANADOLU ÜNİVERSİTESİ İLE UNESCO DESTEK VERDİ

Selçuk, mesleki geliştirme süreci içerisinde ortaya çıkan değişim, yenilik ve farklılıkların sürekli olarak hayatın içerisinde olması gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu konularda ele alınan çalışmalara baktığımızda gördüğümüz şey; kaynaştırma, bütünleştirme, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği, hiperaktivite, bedensel yetersizlik, süreğen sağlık sorunu, görme yetersizliği, dil ve konuşma güçlüğü, hafif düzeyde engelli, zihinsel engelli, sınır zeka düzeyi, işitme yetersizliği ve uyum güçlüğü gibi birçok alt başlıktaki içeriklerden söz ediyoruz. Her alt başlığın farklı uzmanlıkları var. Bunların uzmanlar tarafından literatüre dayalı olarak yetkinleştirmesine ihtiyacımız var. Bu anlamda Anadolu Üniversitesinin birikimine gerçekten gereksinim duyuyoruz. Bu birikimden de son derece işlevsel biçimde faydalanabiliyoruz."

Bakan Selçuk, programa katkı sağlayan Anadolu Üniversitesi ile UNESCO Türkiye Milli Komisyonuna teşekkür etti.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve ilgililerin katıldığı tanıtım toplantısı, fotoğraf çekiminin ardından son buldu.