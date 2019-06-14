28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8962
  • 6,639
  • 256.474
  • 90.367
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EĞİTİM

  1. Haberler
  2. Eğitim

Bakan Selçuk: Tatil, ekran karşısında yaşanacak bir hadise değil

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ankara'nın Ayaş ilçesinde Bünyamin İlkokulu'nda öğrencilerin karnelerini dağıttı. Bakan Selçuk, karneyle birlikte verdikleri yaz etkinlikleri önerilerine dikkat çekerek, 'Bu etkinlikler marifetiyle çocukların kendilerini tanıyabilecekleri, hangi beceri alanlarında güçlü olduklarını fark edebilecekleri bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Tatil kavramı sadece amaçsız ve boş bir şekilde ve özellikle de ekran karşısında yaşanacak bir hadise değil' dedi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakan Ziya Selçuk, Bünyamin İlkokulu'nda 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı karne dağıtım törenine katıldı. Törende, Ankara Valisi Vasip Şahin, Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu ve Ankara İl Milli Eğitim Müdürü de yer aldı. Bakan Selçuk, öğrencilerden oluşan seğmen ekibiyle karşılandı. Gösteri yapan ekibi tebrik eden ve hediye veren Selçuk, daha sonra sınıfa geçip öğrencilere karnelerini dağıttı, onların heyecanına ortak oldu.
 
'EĞİTİM SADECE SINIFLARDA DEĞİL'
 
Daha sonra müzik atölyesine giden Bakan Selçuk, öğrencilerden oluşan saz ekibinin seslendirdiği türküleri dinledi. Ardından kısa bir konuşma yapan Selçuk, karne gününün kendileri için bir bayram günü sayılabileceğini ifade ederek, "Hasat günü, harman günü olarak da değerlendirilebilir. Eğitimin bir bütün olarak, sadece sınıfların içinde değil, bir hayat sahnesinde yürüyen bir iş olduğunu, evin içinde, sokakta, sosyal medyada, ailede, her yerde icra edilen bir süreç olduğunu tekrar tekrar vurguluyoruz" dedi.
 
'TATİL EKRAN KARŞISINDA YAŞANACAK HADİSE DEĞİL´
 
Öğrencilere karneleriyle birlikte yaz tatili için etkinlik önerileri listesi verdiklerine işaret eden Bakan Selçuk, "Çünkü bu etkinlikler marifetiyle çocukların kendilerini tanıyabilecekleri, hangi beceri alanlarında güçlü olduklarını fark edebilecekleri bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Tatil kavramı sadece amaçsız ve boş bir şekilde ve özellikle de ekran karşısında yaşanacak bir hadise değil elbette. Özellikle ekrandan uzak kalabilmek için 'daha iyi bir teklifiniz var mı?' sorusuna cevap vermemiz gerekir. Çocuklar, ekranlarından uzak bir şekilde ne tür faaliyetlerle karşı karşıya kalırlarsa kendilerini geliştirme imkanı bulurlar? Anne babalarıyla daha kaliteli zaman geçirirler ve yaz tatilini öğrenmenin yeni bir aşaması, yeni bir süreç olarak değerlendirebilirler" diye konuştu.
 
'ÖĞRENCİLERİN SOSYAL FAALİYETLERİ DE DEĞERLENDİRİLİYOR'
 
Bu yıl yine karneyle birlikte öğrencilerin okuldaki sosyal etkinliklere katılımının değerlendirildiği bir belgenin verilmesine de başlandığını söyleyen Ziya Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Sosyal etkinlik modülünün ve bu belgenin amacı çocuklarımızın sadece akademik notlar üzerinden değil, sosyal faaliyetleri, becerileri ve diğer özellikleri açısından da izlenmesi değerlendirilmesi. Rehberlik çalışmalarında bunun dikkate alınmasının imkanını sağlamış oluyoruz. Bütün bunları toplu olarak değerlendirdiğimizde de bu okulda aslında kırsal denilebilecek bir bölgede 1925 tarihinde kurulmuş bir okulumuzdayız. 103 öğrencimiz var. Öğretmenlerimizle beraber öğrencilerimizin bütünsel olarak gelişmesine nasıl hizmet edebiliriz projesini yapmaya çalışıyoruz hep birlikte burada. Bugün ben Bakan olarak böyle bir okulda bulunmaktan çocuklarımızın karne sevincini paylaşmaktan inanılmaz derecede mutluyum ve ailelerin gözlerindeki ışıltıyı fark ediyorum. İnşallah bu süreç tatil süreci de çocuklarımızın kendilerine değer kattıkları bir sürece dönüşecek. Ve çok daha mutlu, çok daha dinlenmiş bir vaziyette yeni eğitim öğretim yılına hazırlanma fırsatı bulacaklardır."
 
Törende öğrencilere ayrıca yaz aylarında okumaları için 'Kendine Güven ve Mimar Sinan', 'Dürüstlük ve Konfüçyüs', 'Meraklılık ve Evliya Çelebi', 'Öğrenme ve Marie Curie' kitaplarından oluşan bir kitap seti, kalem seti ve mangala da hediye edildi.
 

Binali Yıldırım´dan alkış aldı: Ya kim yaptı bunu?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Avrupa'da ilginç girişim! Turist sayısını azaltmak için harekete geçtiler

Avrupa'da ilginç girişim! Turist sayısını azaltmak için harekete geçtiler

MSB'den 'Pençe Harekâtı' açıklaması: Sayı 118'e çıktı

MSB'den 'Pençe Harekâtı' açıklaması: Sayı 118'e çıktı

Atatürk Havalimanı'nda şaşırtan manzara! Hepsi açık artırmaya sunulacak

Atatürk Havalimanı'nda şaşırtan manzara! Hepsi açık artırmaya sunulacak

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Babalar Günü Sepette %30 İndirim!

Türkiye'nin yükselişi İspanya'yı vurdu

Türkiye'nin yükselişi İspanya'yı vurdu

'Milli muharip uçağımız F-35 ile F-22 arasında'

'Milli muharip uçağımız F-35 ile F-22 arasında'

Şehit Eren Bülbül'ün karnesi sosyal medyayı salladı

Şehit Eren Bülbül'ün karnesi sosyal medyayı salladı

Türkiye-AB ilişkilerinde yeni dönem: İlk kez bir Türk başkan seçildi

Türkiye-AB ilişkilerinde yeni dönem: İlk kez bir Türk başkan seçildi
 

POPÜLER HABERLER

Ekrem İmamoğlu´nun valiye ´it´ dediği anların en net görüntüsü ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu´nun valiye ´it´ dediği anların en net görüntüsü ortaya çıktı

Hiç sulamadı, aynı ağaçta 4 çeşit meyve yetiştirdi

Hiç sulamadı, aynı ağaçta 4 çeşit meyve yetiştirdi

Atatürk Havalimanı'nda şaşırtan manzara! Hepsi açık artırmaya sunulacak

Atatürk Havalimanı'nda şaşırtan manzara! Hepsi açık artırmaya sunulacak

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Erken emeklilik...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Erken emeklilik...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA