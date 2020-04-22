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Eğitim

Bakan Selçuk: Temmuz ve Ağustos için planımız yok

Okulların ne zaman açılacağına dair açıklama yapan Bakan Selçuk, 'Temmuz ve Ağustos için planımız yok. Mayıs-Haziran ve Eylül-Ekim için yoğun çalışmamız var' dedi.

22 Nisan 2020 Çarşamba 12:30 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 12:58
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