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Eğitim

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Ulusal yapay zeka stratejisi ile eş güdümlü hazırlıklarımız son evrede

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ulusal yapay zeka stratejisi ile eş güdümlü hazırlıkların son evrede olduğunu belirterek 'Yapay zeka stratejimizde platformlaşma süreci başladı.' dedi.

AA11 Mart 2020 Çarşamba 16:08 - Güncelleme: 11 Mart 2020 Çarşamba 16:08
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Bakan Selçuk, farklı düşünce ve perspektiflerin tartışıldığı, alanında uzman kişileri katılımcılarla bir araya getiren Ankara Us Atölyesi'nin "Bilinçli Bir Yapay Zeka Mümkün mü?" başlıklı seminerinde konuştu. Korkular üzerinden inşa edilen otomasyon, robotik, algoritma gibi kavramlaştırmalara itibar edilmemesi gerektiğine işaret eden Selçuk, bu konudaki uyarıların çok sahici olmadığını, felsefenin bu konulara el atarak zamanın ruhuna ilişkin yeni bir tanım çerçevesi ortaya konması gerektiğini anlattı. Bakan Selçuk, bunun aksi durumunda "bilinç" seviyesinin yükseltilemeyeceğini ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığının, organizasyon ve yönetim sistemlerini, öğrenme süreçlerini, öğretmen eğitimini, ölçme ve değerlendirme sistemlerini "yapay zeka ve makine öğrenmesi temelli" organize etmek için çaba harcadığını belirten Selçuk, "Bu konuda dünyadaki öncüler arasında da sayılabiliriz." dedi.

Eğitim Bilişim Ağı'nda (EBA) üniversiteye hazırlanan öğrencilerin kullanımına açtıkları "Akademik Destek" yazılımında da yapay zeka bulunduğunu hatırlatan Selçuk, şöyle devam etti:

"Bir çocuğun soruyu çözerken zorlanması sonucunda akıllı sistem, o çocuğun niye zorlandığını analiz ederek anlamadığı konuyu en kısa sürede daha iyi anlaması için nokta atışı yapabilen bir makine öğrenmesi özelliğine sahip. Bu yazılımı milyonlarca çocuk kullandığında sürekli öğrenen ve sürekli gelişecek bir sistemden söz ediyoruz. Yapay zeka etiğinin insan odaklı oluşturulması hususu, üzerinde hassasiyetle durduğumuz konuların başında geliyor. Bunun yanında bir ildeki iş ve işlemlerde yaşanan gecikmelerin mobil olarak izlemeye açık olması ve veri sisteminin yeniden yapılanması dönemini yaşıyoruz. Yapay zeka stratejimizde platformlaşma süreci başladı ve 'meb.ai' daha da geliştirilecek. Ulusal yapay zeka stratejisi ile eşgüdümlü hazırlıklarımız son evrede."

Seminere, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan da katıldı.

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