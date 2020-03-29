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Eğitim

Bakan Selçuk: Uzaktan eğitimi Çin'den sonra yapan ilk ülkeyiz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı canlı yayın programında, 'Bir şey saklamakla bir yere varamayız. Şeffaf olmakta fayda var. Türkiye'nin hiç deneyimi yok, ilk kez bunu yapıyoruz. Önümüzdeki hafta çok daha rahat olacak. Uzaktan eğitimi Çin'den sonra yapan ilk ülkeyiz.' dedi.

29 Mart 2020 Pazar 10:40 - Güncelleme: 29 Mart 2020 Pazar 10:51
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Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;

Temelde yatan kavram aslında güven. İnsanların sisteme dünyaya güvenmesi aslında çok önemli. İnsanların problem çözme beceresi çok önemli. Eğer yeni bir karşılaşımla uyum kabiliyeti yüksekse o güven de artmaya başlıyor. Bu birlikte dünya olarak Türkiye olarak üstesinden gelebilmektir. Bu böyle gitmeyecek.

Uzakta eğitimle ilgili bir kaç yerde istasyonumuz var. Ana üssümüz burası (Milli Eğitim Bakanlığı)

Veriye dayalı eğitim, kanıta dayalı eğitim çok önemli. Her şeyi internet tabanlı yaparsak topluma erişimimiz sınırlanacak. Hem televizyon olsun hem internet olsun. Önceliğimizi televizyona verdik. Bunu yeterli gördük mü hayır.

(8 GB ücretsiz internet)

Her öğrencimizin sırasına okulun açıldığı gün bir çıkartma yapıştırdık. Bu sana uyar mı diye. Her bir çocuk kendi sırasında bunu gördü. Yüzde 100'e yakın erişim var.

(Virüs günlerinde uzaktan eğitim)

Bir şey saklamakla bir yere varamayız. Şeffaf olmakta fayda var. Türkiye'nin hiç deneyimi yok, ilk kez bunu yapıyoruz. Önümüzdeki hafta çok daha rahat olacak Uzaktan eğitimi Çin'den sonra yapan ilk ülkeyiz.

Veliler telefonlarda eğitim takvimini indirebilirler.

Koronavirüs nedeniyle yurt dışından getirilen öğrencilerden yetkililere teşekkür

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