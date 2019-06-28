Bakan Selçuk ''Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları'' programı kapsamında öğretmenlerle bir araya geldi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Niğde'de 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programında öğretmenlerle buluştu.
- AA
Bakan Selçuk, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" programında öğretmenlerle bir araya geldi.
Basına kapalı gerçekleştirilen programda Bakan Selçuk, öğretmenlerle mesleki tecrübelerini ve eğitim planlamalarını paylaştı.
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