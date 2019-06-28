Bakan Selçuk ''Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları'' programı kapsamında öğretmenlerle bir araya geldi Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Niğde'de 'Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları' programında öğretmenlerle buluştu.