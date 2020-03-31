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Eğitim

Bakan Selçuk'tan LGS açıklaması: Sorulacak soruların müfredatı yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımları, http://ttkb.meb.gov.tr/ adresinde yayımlandı

AA31 Mart 2020 Salı 15:12 - Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 15:42
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 7 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarının, http://ttkb.meb.gov.tr/ adresinden yayımlandığını bildirdi.

Bakan Selçuk, Twitter'dan 7 Haziran'da LGS kapsamında yapılacak merkezi sınava ilişkin paylaşımda bulundu.

Selçuk, "LGS ile ilgili merak edilen bir noktayı daha aydınlatıyoruz. Sınavda sorulacak soruların müfredat ve kazanımlarını Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığımızın http://ttkb.meb.gov.tr internet adresinde yayımladık." ifadelerini kullandı.

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