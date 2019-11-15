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Bakan Selçuk'tan 'öğretmen atama' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ataması yapılan fakat güvenlik soruşturması tamamlanamayan öğretmenlere ilişkin, '20 bin öğretmenin içinde bin kadar öğretmenimizle ilgili bazı gecikmeler var. Onları en geç 1-2 hafta içinde bitirmeyi planlıyoruz.' açıklamasında bulundu.

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illi Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) ve ÖSYM Başkanlığı ile bağlı kuruluşların 2020 bütçeleri ve 2018 yılına ait kesin hesaplarının görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı. 
 
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ataması yapılan fakat güvenlik soruşturması tamamlanamayan öğretmenlere ilişkin, "20 bin öğretmenin içinde bin kadar öğretmenimizle ilgili bazı gecikmeler var. Onları en geç 1-2 hafta içinde bitirmeyi planlıyoruz." açıklamasında bulundu. 
 
Okul öncesi çocuklar için hazırlanan "Benim Oyun Sandığım" isimli binlerce eğitim setinin dağıtıldığını dile getiren Selçuk, eğitimde bütün bu süreçlerin altyapısını kurmak, genel olarak sistemin mekaniğini oluşturmakla ilgili ciddi bir mesafe aldıklarını söyledi. 
 
Selçuk, Bakanlığın 5 milyar lira dolayında yatırım bütçesinin bulunduğunu belirterek, mevcut kaynak yönetimini geliştirme yolunda da çalışmaların bulunduğunu kaydetti. 
 
Bu işlerin bugünden yarına olamayacağına da dikkati çeken Selçuk, "Bizim sadece bu konuda biraz daha milli bir mutabakata, ortak paydanın güçlendirilmesine ihtiyacımız var. Eğer bu olursa milli şuur, bilinç gelişir ve o zaman biz ortak idealler ve hayaller geliştirme konusunda mesafe alırız. O zaman eğitimin gayesi gerçekten sınava adam hazırlamak değil insan yetiştirmeye dönüşür. Bu çerçevede yapmamız gereken çok iş var." değerlendirmesinde bulundu.

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