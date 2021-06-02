Bakan Selçuk'tan telafi programına ilişkin açıklama: Önce büyüyor olmanın neşesini bir yaşatalım

AA 02 Haziran 2021 Çarşamba 17:35 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 17:35

Bakan Selçuk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "müfredat tamamlanmadı mı, telafi neden?" diyenlerin bulunduğuna işaret ederek, müfredatın sadece kazanımların yazılı olduğu nesne olmadığına işaret etti.

Öğretmenlerin, kazanımları büyük ölçüde tamamlamak üzere olduklarını belirten Selçuk, şunları kaydetti:

"Çocuklarımız, canlı derslere gayretle katıldılar ama yine de yüz yüze eğitimden çok ciddi alacakları kaldı. Çocuğun söyleyemediklerinin, 'Bir keresinde şöyle olmuştu öğretmenim...' diye başlayan ve belki bir kedinin kaybolma hikayesine bağlanan o konuşmaların, bir sınıf dolusu kahkahanın, öğretmenle çocuk arasındaki bir sıcak bakışın, teneffüste düşüp dizini acıtmanın, 'bir şey oldu mu?' diye yardıma koşan arkadaşın, 'burası bizim sınıf' diyebilmenin, çocuğun kendini anlatmasının, okulla kurduğu o müthiş bağın telafisi kaldı. Bunları yerine getirmeliyiz. Akademik kayıplarımızı tespit ettik, çalışmalarımız devam ediyor ama önce çocuklara okulun kapısından içeri girdiklerinde bir anda büyüyor olmanın neşesini bir yaşatalım. Buna çok ihtiyaçları var."