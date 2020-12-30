Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması!

30 Aralık 2020 Çarşamba 11:24 - Güncelleme: 30 Aralık 2020 Çarşamba 11:38

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları cevaplıyor.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un konuşmalarından satır başları;

(Eğitim alanındaki Kovid-19 tedbirleri) Geriye doğru baktığımızda işin büyük bir kısmında müsterih olduğumuzu söyleyebilirim.

(Uzaktan eğitim) Daha önce canlı ders yapabilme kapasitemiz 100 bin civarındaydı. Şu anda 3 milyonu geçtik.

Yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz yok. Dijital karne söz konusu.

Liseler için birinci dönemle ilgili notlandırma süreci bittikten sonra karne olabilir.

Hiçbir şekilde sınav yok dersek bu, önümüzdeki 5-6 senenin eğitim sistemini felç etmeye yönelik bir şeye dönüşecek.

15 Şubat'ta hangi gruplarda yüz yüze eğitime geçebiliriz, hazırlık yaptık. Açıklayabilmek için salgının seyriyle ilgili verileri görmeliyiz