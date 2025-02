Bakan Tekin: 2002'deki derslik sayısını ikiye katladık

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Özedönüş Platformu'nun Şubat ayı değerlendirme toplantısına katıldı. Fatih'te bir otelde düzenlenen toplantıda, Özedönüş Platformu Başkanı Emir Abi, ASKON Başkanı Mustafa Koca, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Bayrampaşa Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler yer aldı.

"18 MİLYON ÖĞRENCİMİZ VAR VE ÖZEL OKULLARLA BERABER YAKLAŞIK 75 BİN TANE OKULUMUZ VAR"

Derslik sayısının 22 yılda 2 kat arttığını söyleyen Bakan Tekin, "Yüzde 80'i AK Parti döneminde yani Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde atılmış durumda. Şu anda yaklaşık 18 milyon öğrencimiz var ve özel okullarla beraber yaklaşık 75 bin tane de okulumuz var. Derslik itibariyle baktığımızda da 735 bin dersimiz var. Şimdi burada çok önemli bazı referanslar var. Öğretmenlerimizin yaklaşık 800 bin tanesini, 820 bin tanesi son atadığımız 20 bin öğretmenle beraber Cumhurbaşkanımızın döneminde atanmış durumda. Derslik sayımızın 2002'deki derslik sayısını ikiye katlamış durumdayız. O da Cumhurbaşkanımızın bu anlamdaki katkılarını göstermesi açısından önemli. 2002 yılında Türkiye ortalaması bir derslikte temel eğitimde yani ilkokullarda ve ortaokullarda 36 iken 23'e düşmüş durumda. Orta öğretimde de 30'dan 22'ye düşmüş durumda" dedi.

"BAHANEYİ BAHANE EDİP YUNANİSTAN OKULLARI KAPATIYOR"

Yunanistan'ın Türk okullarını kapatmasının önüne geçildiğini ifade eden Bakan Tekin, "Bu rakamlar böyle bakıldığında çok bir şey anlam ifade etmeyebilir ama ortalamalar itibariyle dünyadaki ülkelerin sıçramaları yaptıkları atılımlar açısından gerçekten devrim niteliğinde. Ben hep şunu söylüyorum, üstünde Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı yazmayalım ve diyelim ki dünyanın herhangi bir ülkesinde yaklaşık 20 yılda derslik başına düşen öğrenci sayısı 36'dan 23'e veya 30'dan 22'ye düşmüş. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı bu hale gelmiş. Bunu eğitim bilimleri fakültelerinde bu ülkede eğitim devrimi yapılmış diye konuşulur. Burada sadece özel okullar değil, bizim muhatap olduğumuz başka kurslar da, başka özel öğretim kurumları da var. Batı Trakya'daki Türk azınlığının eğitim öğretimi hakkını teminat altına almış olmamız gerekiyor. İlginç olan şu anda Batı Trakya'da Türk azınlık olarak tanımlanan bizim soydaşlarımız, dostlarımızın Lozan imzalandığı zamanki okul sayısı şu anda tam dörtte bir düşmüş. Bahaneyi bahane edip Yunanistan okulları kapatıyor. Ama biz burada bize yakışan bir biçimde bu okulların devamını sağlıyoruz" şeklinde konuştu.

"MÜFREDATLARIMIZI REVİZE ETMEMİZ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNDÜK"

Müfredatın yenilenme çalışmalarının 2013 yılında başladığını söyleyen Bakan Tekin, "Dolayısıyla birincisi, bizim müfredatımızı biraz hafifletmek gerekiyor. İkincisi de mantığını değiştirmemiz lazım. Mantığını değiştirmekten kastım ne? Dünya artık eğitim öğretim sistemini bilgi vermek üzerine değil, verilen bilgilerin gündelik hayatta yaşam becerilerine dönüşmesi yani gündelik hayatta kullanması üzerine kurgulamış durumda. Bizde dedik ki 2013 yılında müsteşarlığım döneminde biz artık çağı, çağın gereklerine uygun bir eğitim öğretim sürecini yürütmek durumundayız. Burada hareketle müfredatlarımızı revize etmemiz gerektiğini düşündük. İki konu önemliydi burada. Birisi bu mantığı değiştirmemiz lazım. Bilgi vermek değil, bilgiyi beceriye dönüştürmek. Dünya bu noktaya gelmesinin de ikincisi biraz hafifletmemiz gerekiyor. Onu yapmak gerekiyor. Üçüncüsü de her toplumun her vatandaşın, her ülkenin vatandaşının eğitim öğretim sisteminden kendi toplumsal şartlarına göre beklenmeleri var" ifadelerini kullandı.

"TARİH KİTAPLARIMIZDA ÇOCUKLARIMIZA 1915 OLAYLARINI ANLATIRKEN TEHCİR İFADESİNİ KULLANIYORUZ"

Tarih kitaplarında tehcir kelimesinin farklı anlatıldığını söyleyen Bakan Tekin, doğru anlamı için komisyon oluşturulduğunu söyledi. Bakan Tekin konuşmasına, "Biz programlarımızda yani tarih kitaplarımızda çocuklarımıza 1915 olaylarını anlatırken tehcir ifadesini kullanıyoruz. Tehcir ne demek? Tehcir zorla göç ettirme demek. Ama o olaylardaki mevzu, zorla göç ettirme mi yoksa bir iskan politikası mı? Mevzuya baktığımızda yaşanan olaylar nedeniyle Osmanlı Devleti bir kargaşayı önlemek o vatandaşlarımızın da can güvenliğini sağlamak için iskan kanunu çıkartıyor. Sevk ve iskan kanunu. Kanun adı bu. Şimdi kanun adı ve ruhu farklı. Biz çocuklarımıza diyoruz ki tehcir kanunu. Yani zorla göç ettirdik. Şimdi bu çocuk yetişince dünyanın herhangi bir ülkesine gittiğinde bir Ermeni'yle karşılaştığında Ermeni'nin kullandığı Türkiye'ye ürünlerinin asılsız ifadeleri şöyle düşünüyor, diyor ki; bize de okulda tarihte tehdit diye öğretmişler. Adam haklı diyor. Buna benzer Türkiye'ye yönelik asılsız iddialarla ilgili bir komisyon oluşturduk ve dedi ki bu komisyonumuz bizim programlarımızı bu çerçevede bir değerlendirsin" devam etti.

"SAVUNMA SANAYİNDEN TOGG'A KADAR BİR SÜRÜ KONUDA MİLLİ KALKINMA KONULARINI ÇOCUKLARIMIZ ÖĞRENSİN İSTEDİK"

Yeni müfredat ile Türkiye'deki son 22 yıldaki gelişmeleri gençlere anlatmayı amaçladıklarını ifade eden Bakan Tekin, "Çocuklara tarihi anlatırken okuduğum bir araştırmada 12 yıllık zorunlu eğitimden mezun olan çocuklar tarih dersinden ne öğrendiniz sorusunu cevaplarken 3,5 savaş ismi sayıyor. Peki, biz Türk - İslam Medeniyeti olarak savaştan başka bir şey yapmadık mı? Niye çocuklarımız sadece bizi at sırtında elde kılıçla savaşan bir millet olarak tanımlasın. Medeniyet inşa ettik. Bu medeniyet inşa sürecinde çocuklar tarafından bilinmesin mi? Aynı şekilde cumhuriyet döneminde ve özellikle son 22 yılda yapılan savunma sanayinden TOGG'a kadar bir sürü konuda milli kalkınma konularını çocuklarımız öğrensin istedik" diye konuştu.