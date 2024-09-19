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Eğitim

Bakan Tekin duyurdu! 400 okula fahiş fiyat cezası

Milli Eğitim Bakanı Tekin, “400 civarında özel okul, yüzde 300'ün üzerinde zam yapmış, gerekli cezaları verdik” dedi, ‘hayalet sınıflara' da yaptırım uygulanacağını söyledi.

19 Eylül 2024 Perşembe 08:31 - Güncelleme:
Bakan Tekin duyurdu! 400 okula fahiş fiyat cezası
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'un tarihi Müceldili Konağı'nda aralarında Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı'nın da bulunduğu gazetecilerle buluştu. Erzurum ziyareti hakkında basın mensuplarını bilgi veren Tekin, yeni dönemde okullarda Türkçe'nin etkin kullanılmasını öncelikli hale getirdiklerini belirtti. Tekin, "Çocuk, anadilde başarılı olursa, yabancı dilde de matematikte de başarılı olur. Türkçe, çocukların akademik başarılarında önemli rol oynuyor. Çocuklarımızın sadece akademik hayatta değil; iş hayatında, toplumsal hayatta, aile hayatında başarılı bir biçimde kendilerini ifade etmelerini istiyorsak Türkçe dil becerilerini geliştirmeliyiz" diye konuştu.

ÖZEL OKULLARA ÖZEL YAZILIM

Milli Eğitim Bakanı Tekin, özel okullarla ilgili fahiş fiyat şikayetlerine de değindi. Tekin, "Okullar kendi kitaplarını öğrencilere verebilir, bunda sorun yok fakat şunu yapmalarını istiyorum; bu kitapları sisteme girsinler. Bizim özel okullarla ilgili yaptığımız yazılımda okulların kıyafet, servis ve yardımcı kaynaklarla ilgili ücretleri var. Mesela diyelim ki; okul bu sene 20 bin liraya kitap sattı. Onu sisteme girsin istiyoruz. Fakat bazı okullar, havale, EFT ya da benzeri yollarla ücret alıyor. Bunlar suç. Biz şunu denetliyoruz; bu sene 20 bin liraya kitap satmışlar. Önümüzdeki sene enflasyon artı yüzde beş; bu fiyatın üstüne çıkamazsın diyoruz. Bu oranın üstüne çıkanları fahiş fiyat olarak kabul ediyoruz. Şu an 400 civarında okul, yüzde 300'ün üzerinde zam yapmış, onlara hemen gerekli cezaları verdik" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı

3 KONUYA ODAKLANDIK

Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Bu sene odaklanacağımız üç tane ana gündemimiz var. Birincisi, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programlarını en iyi biçimde uygulanmasını sağlamak. İkincisi Mesleki Teknik Eğitim Politika Belgesi'ni uygulamak. Üçüncüsü okul-veli iş birliğini artırmak" dedi.

'ÖZEL'DE HAYALET SINIFLARA CEZA

Açık liselere geçişte şöyle bir sorun vardı; çocuk 11. Sınıfı okuyor, 12. Sınıfta açık liseye geçip merdiven altı kurslara gidiyor. Biz göreve başlar başlamaz bu kapıyı kapattık. Sonra 'hayalet sınıflar' çıktı. Hayalet liselere çok ağır yaptırımlar uyguluyoruz. Bunu duyduğumuz an hemen cezayı verdik geçen sene. Geçen sene hayalet sınıftan dolayı yaklaşık 500 civarında okula ceza yazdık."

120 BİN PERSONEL TALEP EDİLECEK

Okullardaki temizlik ve güvenlik görevlisi eksikliklerinin hatırlatıldığı Bakan Tekin, konuyla ilgili "Milli Eğitime özel yeni bir model üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bakan Tekin, "Hazine ve Maliye Bakanımızla konuştum. Çalışma Bakanımızla da konuştum. Tekrar duyuruya çıkacaklar. Eğer başvuru olursa 120 bin kişi bizim için yeterli olur. Geçen sene verilenin iki katı kadar" diye konuştu.

3 MİLYON ÖĞRENCİYE YEMEK VERİLİYOR

Bakan Tekin, Türkiye genelinde okullarda yemek dağıtılması konusunda teknik bazı zorluklar bulunduğuna dikkat çekti. Bakan Tekin, "Biz şu anda deprem bölgesiyle beraber taşıma kapsamındaki öğrencilerimize yani yaklaşık üç milyona yakın öğrenciye yemek veriyoruz ama onun dışındakiler ile ilgili şu an bir çalışmamız yok. Ama bu olmayacak anlamına gelmez. İllerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ihtiyaç sahibi kişileri sağlıklı bir şekilde belirlerlerse biz 2025-2026 bütçesinde sadece ihtiyaç sahiplerine bu anlamda katkı verebilecek başka bir formülasyon geliştirebiliriz" ifadelerini kullandı.

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