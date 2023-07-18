İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Temmuz 2023 Salı / 1 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9059
  • EURO
    30,2223
  • ALTIN
    1709.88
  • BIST100
    6365
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • Bakan Tekin duyurdu: Öğretmenlerin yer değiştirmelerinde esas alınan tarih değişti
Eğitim

Bakan Tekin duyurdu: Öğretmenlerin yer değiştirmelerinde esas alınan tarih değişti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, '2023 yılı 'İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu'nda görev sürelerinin hesabında esas alınan '30 Eylül 2023' tarihini, '31 Aralık 2023' olarak değiştirdik.' ifadelerini kullandı.

18 Temmuz 2023 Salı 19:28 - Güncelleme:
Bakan Tekin duyurdu: Öğretmenlerin yer değiştirmelerinde esas alınan tarih değişti
ABONE OL

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "2023 yılı 'İsteğe Bağlı İller Arası Yer Değiştirme Duyurusu'nda görev sürelerinin hesabında esas alınan '30 Eylül 2023' tarihini, '31 Aralık 2023' olarak değiştirdik." açıklamasında bulundu.

Ayrıntılar geliyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.