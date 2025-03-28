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Eğitim

Bakan Tekin, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Erzurum'da, öğretmenlerle bir araya geldi, şehir hastanesinde ziyaretlerde bulundu.

AA28 Mart 2025 Cuma 12:40 - Güncelleme:
Bakan Tekin, Erzurum'da ziyaretlerde bulundu
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Bakan Tekin, kentteki programları kapsamında ilk olarak Yakutiye ilçesindeki Sıddık Tivinikli Hafız İmam Hatip Ortaokulunu ziyaret etti.

Burada öğrencilerle sohbet eden Tekin, öğretmenlerle toplantı yaptı ve okulun matematik öğretmeni Esra Karaca'nın doğum gününü, sürpriz yaparak kutladı.

Öğretmen Karaca, "Biraz heyecanlandık, Bakan'ımızı ağırlamak bizim için çok güzeldi. Hiç beklemediğim bir şeydi, kendisine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, daha sonra Erzurum Şehir Hastanesine geçerek Narman ilçesinde 11 Mart'ta ekmek almaya giderken sahipsiz köpeklerin saldırısında ağır yaralanan 11 yaşındaki Murat Tutar'ı ziyaret etti.

- BAKANIN TEDAVİ GÖREN ÇOCUKLA FUTBOL SOHBETİ GÜLÜMSETTİ

Tutar'ın sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi alan Tekin, çocukla bir süre sohbet etti.

Sohbette Galatasaraylı olduğunu öğrendiği Tutar'ı Beşiktaşlı yapmaya çalışan Tekin, "Murat sana iki tane Beşiktaş forması ve bir tane de futbol topu göndereyim." ifadesini kullandı. Tutar, Galatasaray'dan vazgeçmeyeceği belirterek Bakan Tekin'den sarı-kırmızılı forma istedi. Son olarak ikili tutacakları takımla ilgili, "Yarın Galatasaray-Beşiktaş maçını kim kazanırsa ikimiz de o takımı tutacağız, berabere biterse herkes eski takımını tutacak." fikrinde mutabık kaldı.

Gülümseten futbol sohbeti sonrası Tekin, ziyarette Tutar'a çeşitli hediyeler verdi.

Bakan Tekin, daha sonra hastanede, süt çocuğu servisi, çocuk yan dallar servisi ve plastik cerrahi servisini ziyaret ederek hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ziyaretlerde Tekin'e Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Erzurum Milletvekili Mehmet Emin Öz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız eşlik etti.

  • Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
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