Bakan Tekin: İmam Hatip okullarını uluslararası bir marka haline dönüştüreceğiz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep Akkent Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen ÖNDER 22. İmam Hatipliler Kurultayı'na katıldı. Programda konuşan Bakan Yusuf Tekin, çeşitli konularda önemli açıklamalar yaptı.

"BU SENE EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINI İKİ ANA TEMAYLA BAŞLATACAĞIZ"

Konuşmasının başında Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye'de 2025-2026 eğitim-öğretim yılı başlayacak. Ben başta İmam Hatip ailemiz olmak üzere tüm milletimize, çocuklar okula başlayan, çocuklara okula devam eden bütün ebeveynlerimize hayırlı uğurlu bir eğitim-öğretim yılı temenni ediyorum. Aynı şekilde fedakar bir biçimde bu süreçte bizim yanımızda olan, çocuklarımızın eğitimi için özel hayatını, kendi ailesini ihmal eden, çok fedakar değerli öğretmen arkadaşlarımıza eğitimci arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Pazartesi günü itibariyle eğitim öğretimi başlarken bu yıl iki ana temayla başlatacağız. Bunlardan bir tanesi Cumhurbaşkanımız bu yılı aile yılı ilan etmişti. Biz de dolayısıyla okullarımızda bu yılı aile yılı olarak ilan ettik ve okullarımıza aile ile ilgili etkilediklerinin yapılmasını arzu ediyoruz. İkincisi, 'her çocuğumuz bir fidan, ilk dersimiz yeşil vatan' mottosuyla eğitim-öğretim yılımızda ormanlarımız ve çocuklarımızın orman konusunda bilinçlenmesini hedefleyen bir etkinlikle başlayacağız" dedi.

BAKAN TEKİN'DEN GAZZE'DE YAŞANANLARA TEPKİ

Konuşmasında Filistin'de yaşanan İsrail zulmüne de değinen ve binlerce çocuğun katledilerek yaşam hakkından, eğitim-öğretim hakkından edildiğini belirten Bakan Yusuf Tekin, "Dün yayınlanan bir uluslararası rapora göre Ekim 2023'ten itibaren bugüne kadar Gazze'de en az 19 bin 424 çocuk hayatını kaybetti. Ve yine bu rapora göre bu yaklaşık 20 bin çocuğun içerisinde yaklaşık bin tanesi 1 yaşın altında bebek. Yine bu uluslararası rapora göre Ekim 2023'ten itibaren bugüne kadar her 52 dakikada bir çocuk hayatını kaybetti. Şimdi tablo böyleyken biz geçen yıl dünya çocuklarının hakkını savunmak için, dünyada barışı, insan haklarını savunmak için, dünyada demokrasiyi, hürriyetleri savunmak için, hepsinden en önemlisi yaşama ve inanma hürriyetini savunmak için, çocuklarımızın bu konuda bilinçlenmesini istediğimiz için muhalefet tarafından yerden yere vurulduk. Bunu hatırlatmak zorunda hissediyorum kendimi. Çünkü. Bizi o gün eleştiren 'ne alakası var Gazze'deki çocuklarla bizim çocuklarımızın, ne alakası var Gazze'de yaşananlarla Çanakkale'nin' diye bizi eleştirenler bugün Cumhurbaşkanımızı Filistin konusunda duyarsızlıkla eleştiriyor. Ben bunu sizin şehadetinize, sizin vicdanınıza emanet ediyorum. Bu kadar ahlaksızca bir ikilem asla ben hayatımda görmedim. Biz Cumhurbaşkanımızla beraber çocukluğumuzdan geliştiğimizden itibaren Filistin davasını savunarak, Filistin'deki insanların haklarını savunarak büyüdük. Biz Filistin'in haklarını, Filistin'deki Müslümanların haklarını savunurken Yahudilerle, İsrail'le iş tutan, onlarla dostluk kuranlar bugün bizleri Filistin konusunda eleştiriyorlar. Yetmedi, Filistin'deki çocuklara yaptıkları zulüm yetmedi. Onunla tatmin olmayan İsrail de bugün aynı şekilde Suriye'de de, Suriye'deki çocukların da eğitim öğretim hakkını elinden alacak. Onların yaşam hürriyetini elinden alacak eylemler içerisinde. Ben bunu bir hakkı teslim etmek adına, Cumhurbaşkanımızın Filistin davasına sahip çıkma vurgusunu bir kez daha bir Müslüman olarak buna şehadet etmek için bu hususun altını çizmek istedim" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE EĞİTİMDE DÜNYADA ÖRNEK GÖSTERİLEN BİR ÜLKE HALİNİ ALDI"

Türkiye'de son dönemde eğitim alanında önemli gelişmeler olduğunu söyleyen ve bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapıldığını ifade eden Bakan Yusuf Tekin, "Recep Tayyip Erdoğan başbakan olmadan önce Türkiye eğitim göstergeleri açısından uluslararası raporlarda neredeydi? Hiçbir raporda dünya ortalamasının üzerinde değildik. Hiçbir raporda dünyada örnek gösterilen bir ülke değildik. Ancak bugün Allah'a çok şükür Cumhurbaşkanımız sayesinde fiziki, eğitimde fiziki altyapı, eğitimde maddi göstergeler, insan kaynağı göstergeleri, teknolojik göstergeler ve akademik performans açısından Türkiye örnek gösterilen bir ülke halini aldı. Ben hepinize, hepinizden Cumhurbaşkanımıza bu anlamda dua etmenizi, teşekkür etmenizi hepinizden istirham ediyorum. Allah kendisine razı olsun" şeklinde konuştu.

BAKAN TEKİN'DEN EĞİTİM-ÖĞRETİM ÇALIŞMALARINA VE İMAM HATİP'LERE YÖNELİK ELEŞTİRİLERE SERT TEPKİ

Bakan Tekin, konuşmasında eğitim çalışmalarına ve İmam Hatip'lere yönelik eleştirilere de sert tepki göstererek, "Dün eğitimde kat sayıyla, başörtüsüyle İmam Hatip'lerden rahatsız olanlar, bugün bu söylediğimiz, bu bahsettiğimiz göstergelerden mutlu olduklarını ifade etmiyorlar, tam tersine rahatsız olduklarını ifade ediyorlar. Dün kat sayıdan rahatsız olanlar, bugün İmam Hatip'lerin önünün açılmasından rahatsız oluyorlar. İmam Hatip'lerdeki evlatlarımızın emeğinden, başarılarından, özgüvenlerinden rahatsız oluyorlar. Dün tek tipçilikten medet umanlar bugün yerli ve milli bir bakış açısıyla ürettiğimiz Türkiye Yüzyılı Maarif modeliyle hedeflediğimiz değerli, yetkin ve çift kanatlı olarak yetiştirdiğimiz nesillerden rahatsızlar. Dün bilimi imana ve dine karşı konumlayanlar bugün kodlamadan yapay zekaya, fen laboratuvarından, musiki akademisine kadar uzattığımız bütüncül eğitim mekanizmalarından rahatsız oluyorlar. Dün bu ülkeyi kendi sınırlarına hapsetmek isteyenler bugün müfredatımıza yerleştirdiğimiz mavi vatan, gök vatan, dijital vatan şuurundan rahatsız olduklarını ifade ediyorlar. Dün teknolojiyi yalnızca tüketen bir ülke arzulayanlar bugün yerli ve milli teknoloji atımlarımızdan, üretim müfredatımızdan rahatsız. Dün vesayetle milleti terbiye edeceğini zannedenler bugün sandığı hükmünden, demokrasinin sesinden, milletin sesinden ifade ediyorlar. Dün aileyi ve velinin tercih hakkını yok sayanlar bugün ailelerimizin talebiyle açtığımız yeni okullardan, yeni okul türlerinden yeni okul modellerinden, kız çocuklarımızın artan okullaşma oranından rahatsızlar. Dün öğretmeni edilgen kılanlar bugün öğretmeni özne yapan, sınıfı atölye ve laboratuvara dönüştüren yeni öğrenme iklimimizden rahatsızlar. Dün tarihi parça parça okutanlar, tarihin bir kısmını ti'ye alan bir kısmıyla dalga geçenler bugün Osmanlı'dan Cumhuriyete, milli mücadeleye kadar uzanan bugüne kadar gelen bütüncül tarih perspektifimizden rahatsızlar. Dün taşraya imkan gitmesin, taşradaki insanlar merkeze gelmesin diyenler bugün her ilde bir üniversite kurulmasından, bilim merkezlerimizden, atölyelerden, kütüphanelerimizden rahatsızlar. Dün gençliği seyirci görmek isteyenler bugün fikir, patent, girişim üreten Teknofest kuşağının varlığından rahatsızlar. Dün İmam Hatipleri dar bir kalıba sıkıştırmak isteyenler bugün İmam Hatiplerimizin uluslararası teknolojiye uzanan program çeşitliliğinden rahatsızlar. Dün dezavantajlılığı görünmez kılanlar bugün özel eğitime ihtiyacı duyan çocuklarımıza sunduğumuz eğitim erişimi ve kapsayıcılık adımlarımızdan rahatsızlar. Dün klişe sloganlarla konuşanlar bugün çocuklarımızın emekle kazandığı başarıyı siyasi malzeme yaparak gölgelemeye çalışıyorlar. Aslında rahatsız oldukları şey başarının ve hakikatin bizatihi kendisi. Bu rahatsızlıkların ise tek bir sebebi var. Türkiye kendi yolunda yürüyor. Milletin aklıyla, vicdanıyla, duasıyla çizilmiş bir yolda yürüyor. Dün kapattıkları kapıları biz bugün açtık diye rahatsızlar. Bugün ufku genişletiyoruz diye rahatsızlar. Yarın fırsatlarımızı, fırsatları daha fazla arttıracağımızdan rahatsızlar. Milletin inancına, iradesine, duasına dokunan hiçbir güce izin vermeyeceğimizi bildikleri için rahatsızlar. Sevgili misafirler, kim ne dersin desin. dersindesin biz Türkiye'deki okullarımızın, eğitimimizin kalitesini arttırmak için gece gündüz çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde İmam Hatip okullarımızın bugünkü geldiği noktayla asla yetinmedik, yetinmeyeceğiz. İmam Hatip okullarımızın daha nitelikli, daha donanımlı, daha başarılı bir kuşak yetiştirmesi için çaba sarf edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

"DÜNYADA İMAM HATİP TARZINDA BAŞKA BİR MODEL, BİR ÖRNEK YOK"

Türkiye'deki İmam Hatip modelinin dünyaya örnek olacak nitelikte hem bilimsel eğitim hem de dini eğitim verdiğini de vurgulayan Bakan Tekin, "Gerek müsteşarlık döneminde gerekse şimdi katıldığımız uluslararası toplantılarda, gittiğimiz uluslararası ziyaretlerde veyahut Türkiye'de bizi ziyaret eden büyükelçilerle yaptığımız sohbetlerde İmam Hatip okulları ile ilgili genel algı İmam Hatip'lerin din adamı yetiştirdiği, İmam Hatip liselerinin bir dini lise olduğu algısı var. Kendilerine aslında İmam Hatip okullarının çift kanatlı, yani hem pozitif bilimlerde hem de dini alanda yetkin gençlerle yetiştirmek olduğunu söylediğimizde şaşırıyorlar. Şunu gördüm, dünyada İmam Hatip tarzında başka bir model, bir örnek yok. Dünyanın başka hiçbir ülkesinde böyle bir örnek yok. Şimdi ben diyorum ki, Celalettin Ökten'lerden bize gelen bu mirası neden bir dünya markası haline getirmiyoruz? Dünyanın değişik ülkelerinde İmam Hatip'i bir marka eğitim modeli haline dönüştürüp bu ülkelerde bu tarz eğitim, yani hem pozitif bilimler hem de dini eğitim vermek isteyen ülkelerde biz bu modeli rahatlıkla paylaşabiliriz diye düşünüyoruz. Din öğretimi genel müdürlüğümüzle birlikte İmam Hatip okullarını bir marka haline, uluslararası bir marka haline dönüştürmek için bir yolculuğa çıktık. Bu konuda da desteklerinizi bekliyorum" diye konuştu.

Programa, Bakan Yusuf Tekin'in yanı sıra Yeni Türkiye Eğitim Vakfı'nın (YETEV) Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Erdoğan, Önder İmam Hatipler Derneği Başkanı Abdullah Ceylan, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, milletvekilleri, kent protokolü, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.