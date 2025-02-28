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Eğitim

Bakan Tekin, İTÜ Anaokulu'nu ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Anaokulu'nu ziyaret etti.

AA28 Şubat 2025 Cuma 14:47 - Güncelleme:
Bakan Tekin, İTÜ Anaokulu'nu ziyaret etti
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Bilim ve Teknoloji Eğitimi Uygulayan Anaokulu Programı kapsamında pilot uygulama olarak başlatılan İTÜ Anaokulu'nu ziyaretinde Tekin'i, öğrencilerin oluşturduğu halk oyunu ekibi karşıladı. Çocukların halk oyunu gösterisine bir robot da eşlik etti.

Bilim ve teknoloji sınıfında öğrencilerle bir araya gelen Tekin, burada çocukların yaptığı çalışmaları inceledi.

Çocuklarla bir süre sohbet eden Tekin, daha sonra müzik sınıfındaki öğrencilerin gösterisini izledi.

Bakan Tekin, öğretmenler odasını da ziyaret ederek, öğretmenlerle sohbet etti.

Daha sonra okulun bahçesinde bulunan tabiat mektebi etkinliğine katılan Tekin, burada çocuklarla kitap okudu, atölyede bulunan fırında ekmek pişirdi.

  • Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
  • Bakan Tekin
  • İTÜ Anaokulu

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