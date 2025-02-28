Bakan Tekin, İTÜ Anaokulu'nu ziyaret etti

Bilim ve Teknoloji Eğitimi Uygulayan Anaokulu Programı kapsamında pilot uygulama olarak başlatılan İTÜ Anaokulu'nu ziyaretinde Tekin'i, öğrencilerin oluşturduğu halk oyunu ekibi karşıladı. Çocukların halk oyunu gösterisine bir robot da eşlik etti.

Bilim ve teknoloji sınıfında öğrencilerle bir araya gelen Tekin, burada çocukların yaptığı çalışmaları inceledi.

Çocuklarla bir süre sohbet eden Tekin, daha sonra müzik sınıfındaki öğrencilerin gösterisini izledi.

Bakan Tekin, öğretmenler odasını da ziyaret ederek, öğretmenlerle sohbet etti.

Daha sonra okulun bahçesinde bulunan tabiat mektebi etkinliğine katılan Tekin, burada çocuklarla kitap okudu, atölyede bulunan fırında ekmek pişirdi.