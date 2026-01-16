İSTANBUL 10°C / 3°C
Eğitim

Bakan Tekin: Mesleki ve teknik eğitim konusunda ciddi bir hareketlilik söz konusu

Yarıyıl tatili için son zilin çalındığı karne gününde Ağrı'da öğrencilerle buluşan Milli Eğitim Bakanı Tekin 'Mesleki ve teknik eğitim konusunda bu yıl ciddi bir hareketlilik söz konusu.' ifadelerini kullandı.

16 Ocak 2026 Cuma 12:23
Bakan Tekin: Mesleki ve teknik eğitim konusunda ciddi bir hareketlilik söz konusu
Türkiye'de 8 Eylül 2025'te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, bugün sona erdi. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline başladı.

Öğrencilerin karne sevincine Ağrı'da bir okulda eşlik eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

- Mesleki ve teknik eğitim konusunda bu yıl ciddi bir hareketlilik söz konusu.

- Öğrencilerimizi doğa ve vatan sevgisine ilişkin etkinlikler yapıldı.

Bakan Tekin Ağrı'da karneleri dağıttı: Tatilde dijital bağımlılık uyarısı

