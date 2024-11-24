Bakan Tekin: Milli Eğitim Akademisiyle öğretmen yetiştirme süreci farklı bir boyuta ulaşacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 24 Kasım Öğretmen Günü kutlama programı kapsamında, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve 81 ilden gelen öğretmenleri Meclis'te ağırladı.

Meclis Tören Salonu'ndaki programda konuşan Bakan Tekin, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Eğitimin ve öğretimin devam ettiği her günün öğretmenlerin günü olduğunu vurgulayan Tekin, öğretmenlerin gösterdiği fedakarlığın farkında olduklarını belirtti.

Öğretmenlerin önünü açmanın en önemli mesai olduğunu ifade eden Tekin, görevi devraldıkları günden itibaren tıkanan bütün yolları açmak üzere kararlar aldıklarını kaydetti.

Yusuf Tekin, "Aldığımız tepkilere zaman zaman sizler de şahit oluyorsunuz. Ancak bilmenizi isterim ki öğrencilerimizin ve sizlerin üstün menfaati için her şeyi göze almak, doğruyu çekinmeden temellendirmek bizim vatana ve millete temel borcumuzdur. Dile getirdiğimiz her türlü siyasal söylem eğitime ilişkindir, eğitim içindir. Bunlar yarınlarımız için atılmış sağlam adımlardır." değerlendirmesinde bulundu.

Okulları ve öğretmenleri hayatın merkezine aldıklarına işaret eden Tekin, öğretmenlerin ve okulların, Türkiye Yüzyılında kültürel aydınlanmanın kapısını açacağını dile getirdi.

Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni uygulamaya başladıklarını anımsatarak, öğretmenlerden bu modele sahip çıkmalarını istedi.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen Öğretmenlik Mesleği Kanunu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini söyleyen Tekin, öğretmenlerin hak, ödev ve sorumluluklarının ilk defa kanun düzeyinde belirlendiğini ifade etti.

- "MİLLİ EĞİTİM AKADEMİSİYLE TÜRKİYE'DEKİ ÖĞRETMEN YETİŞTİRME SÜRECİ FARKLI BİR BOYUTA ULAŞMIŞ OLACAK"

Kanunla, Milli Eğitim Akademisinin kurulduğunu hatırlatan Bakan Yusuf Tekin, akademinin kurulmasının Türk eğitim sistemi için önemli bir nokta olduğunu belirtti.

Bakan Tekin, "Eylül 2025 itibarıyla, Milli Eğitim Akademisiyle birlikte Türkiye'deki öğretmen yetiştirme süreci de farklı bir boyuta ulaşmış olacak." dedi.

Kanunla, öğretmenlik kariyer basamaklarının da yeniden düzenlendiğini aktaran Tekin, öğretmenlere yönelik şiddete ilişkin de kanunda yeni yaptırımların yer aldığını belirtti.

Öğretmenlerle, öğretmenler odası sohbeti yaptığını anımsatan Tekin, "Attığımız bütün adımlar, 1,5 yıllık süre içerisinde yürüttüğümüz bütün işlemlerin tamamı öğretmenler odasında arkadaşlarımızla istişareler sonucunda vardığımız nokta, onun mevzuata, uygulamaya dönüştürülmüş halidir." diye konuştu.