Bakan Tekin, seminere video konferansla katıldı

Bakan Tekin, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde Kaymakamlık ve Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) tarafından ilçede görev yapan öğretmenlere yönelik düzenlenen "Eğitimde Hangi Paradigma? 21. Yüzyıl Becerileri" konulu seminere video konferans aracılığıyla katıldı.

Türkiye genelinde eğitim, öğretim süreci konusunda oldukça sorunsuz, güzel, özverili bir çalışma ortamının yürüdüğünü kaydeden Tekin, göreve başladıkları tarihten itibaren sürekli sahada öğretmenlerle birlikte olduğunu, aksayan, aksadığı düşünülen veya düzeltilmesi arzu edilen şeylerle ilgili bir dizi adımlar attıklarını belirtti.

Bakanlık olarak merkeziyetçi bir yapıyı, sade merkezden alınan kararların uygulandığı bir yapıyı dönüştürmek istediklerini ifade eden Tekin, şöyle konuştu:

"Öğretmen ve il milli eğitim müdürü arkadaşlarımızla ve birim amirlerimizle sürekli istişareler halinde kararlar alıyoruz ve aldığımız kararları uygulamaya geçiriyoruz. Bütün paydaşlarımızla ortak, konuşarak, istişare ederek kararlaştırmak. Çağdaş kamu yönetiminde yönetişimi görüyoruz ama bizim geleneğimizde bu çok eski bir gelenek ve istişare kültürü dediğimiz bir kültür. Bakanlık olarak yaptığımız belki en büyük paradigma değişikliği herkesin görüşünü alarak, herkesin düşüncelerini önemseyerek kararlar almak. Aldığımız kararları da uygularken arkadaşlarımızın ortak karar olduğu için daha şevkle, motivasyonla uyguladıklarını görüyoruz. Bundan sonra da böyle devam edeceğiz."

SODİMER Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, yaptığı sunumun ardından AA muhabirine, Yedisu ilçesinin eğitim ve öğretime çok değer verdiğini vurguladı.

Öğretmenlere farklı eğitim süreçlerinden, yapay zeka ve eğitimden, eğitimde teknoloji kullanımından bahsettiklerini anlatan Eraslan, şöyle dedi:

"SODİMER olarak desteklerimiz devam edecek. Öğretmenlerimize dijital teknoloji kullanımı, çeşitli sunum araçları nasıl yapılır, onları anlatacağız. Burada önemli olan elbette çocukların iletişim, etkileşim, takım, ekip çalışması gibi süreçlerde yer alması. Hep derler ya orada bir köy var uzakta, işte biz o köydeyiz. Herkesin de buralara gelip buradaki kıymetli öğrencilere, öğretmenlere destek olması gerekiyor. İstanbul, Ankara, İzmir'deki eğitim öğretim olanakları ile buranın eşit olması lazım."

Kaymakam Furkan Başar da seminerde öğrencilerle daha iyi bir iletişim kurulmasıyla alakalı istişarelerde bulunduklarını aktardı.

Başar, "Güzel bir organizasyon oldu. İlçemizi eğitim yönünden her alanda geliştirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin başarı düzeyini arttırmaya, gelecekte daha iyi noktalarda olmaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Seminerde, Prof. Dr. Emre Ünal da bir konuşma yaptı.

Programa, Yedisu Belediye Başkanı Ömer İsen, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel ve siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.