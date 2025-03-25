İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Mart 2025 Salı / 26 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    37,9821
  • EURO
    41,1783
  • ALTIN
    3686.43
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Eğitim
  • >
  • Bakan Tekin sınıf başkanı seçilen öğrencinin vaadini yerine getirdi
Eğitim

Bakan Tekin sınıf başkanı seçilen öğrencinin vaadini yerine getirdi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bursa'da sınıf başkanı seçilen ilkokul öğrencisinin 'tanıştırma' vaadini yerine getirmek için okulu ziyaret etti.

AA25 Mart 2025 Salı 14:51 - Güncelleme:
Bakan Tekin sınıf başkanı seçilen öğrencinin vaadini yerine getirdi
ABONE OL

Merkez Osmangazi ilçesindeki Şehit Göksu Şafak Şahin İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Beril Küçükkaya, sınıf başkanı olabilmek için arkadaşlarına, "Eğer beni başkan seçerseniz Sayın Bakanımızı sınıfımıza getirip sizlerle tanıştıracağım." vaadinde bulundu.

Arkadaşlarının oylarını alarak sınıf başkanı seçilen Küçükkaya, okul idaresinin aracılığıyla gerekli girişimleri yaptı.

Küçükkaya'nın ricası üzerine okulu ziyaret eden Tekin, öğrencilerle tanışıp sohbet etti.

Öğrenciler de Bakan Tekin'e hediye takdiminde bulundu.

Bakan Tekin'e teşekkür eden Küçükkaya, ziyaretin ardından gazetecilere, sınıf başkanlığını 13 oyla kazandığını söyledi.

Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Küçükkaya, "Seçimden önce, 'Eğer beni başkan seçerseniz Sayın Bakanımızı sınıfımıza getirip sizlerle tanıştıracağım.' demiştim. Kazandıktan sonra Milli Eğitim Bakanımız geldi. Mutluyum, heyecanlıyım." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.