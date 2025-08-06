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Eğitim

Bakan Tekin: Tüm öğretmenlerimizin atamalarını gerçekleştirdik

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'Tercihlerine yerleşemeyen tüm öğretmenlerimizin atamalarını gerçekleştirdik' dedi.

IHA6 Ağustos 2025 Çarşamba 17:21 - Güncelleme:
Bakan Tekin: Tüm öğretmenlerimizin atamalarını gerçekleştirdik
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Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev yapan öğretmenlerden aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerden birine bağlı olarak mazereti bulunanların iller arası yer değiştirme başvuruları iki aşamalı olarak gerçekleştirildi.

18-29 Temmuz tarihleri arasındaki ön başvurusu onaylanan öğretmenlerin 31 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında tercih başvuruları alındı. Başvuruların tamamlanmasının ardından öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda hizmet puanı üstünlüğüne göre yer değiştirmeleri gerçekleştirildi. Ataması gerçekleştirilen öğretmenlerin ayrılma işlemleri, 7 Ağustos tarihi itibarıyla yapılabilecek

"ÖĞRETMENİMİZİN AİLESİYLE BİR ARADA OLABİLMESİ, İNSANI ÖNCELEYEN KADİM SORUMLULUĞUMUZUN BİR GEREĞİDİR"

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, başvuruda bulunan tüm öğretmenlerin atamasının gerçekleştirildiği müjdesini sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Tekin paylaşımında ailenin insanın hayata tutunduğu ilk zemin, eğitimin kök saldığı mekân olduğunu belirterek, "Öğretmenimizin ailesiyle bir arada olabilmesi, insanı önceleyen kadim sorumluluğumuzun bir gereğidir. 2025 yılı iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları sonucunda, tercihlerine yerleşemeyen tüm öğretmenlerimizin atamalarını; taleplerini dikkate alarak, aile bütünlüğünü koruyacak ve kamu yararını gözeten bir anlayışla, mazeret illerinde ihtiyaç bulunan eğitim kurumlarına hizmet puanı esasına göre gerçekleştirdik. Eğitim ailemize hayırlı uğurlu olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

  • Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin
  • Bakan Tekin
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