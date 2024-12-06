Bakan Tekin: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, bu vizyonun hayata geçirilmesine yönelik en önemli adımlardan bir tanesi

Tekin, Türkiye Maarif Vakfı tarafından "Eşit ve Daha Adil Bir Toplum ve Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Eğitim" temasıyla çevrim içi düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu 4. İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

Eğitimin toplumsal adalet ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmadaki dönüştürücü gücünü ele almak açısından zirvenin büyük bir anlam taşıdığını vurgulayan Tekin, zirvenin temasının, insanlığın bugün karşı karşıya olduğu en temel sorunlara çözüm üretmek için önemli bir bakış açısını ortaya koyacağını kaydetti.

Zirvenin, insanlığın ortak meselelerine dair çözüm arayışlarına rehberlik edecek bir istişare zemini oluşturacağına, eşitlik ve adalet ekseninde bir eğitim anlayışını derinleştireceğine, sürdürülebilir bir geleceği inşa etmek için önemli bir irade ortaya koyacağına inandığını ifade eden Tekin, bu istişarelerden doğacak müktesebatın, küresel eğitim politikalarına yön vereceğine, aynı zamanda milletin eğitim vizyonunu uluslararası alanda daha da güçlendirecek katkılar sunacağına inandığını belirtti.

Bakan Tekin, Türkiye Maarif Vakfının, Türkiye'nin eğitim alanındaki zengin birikimini uluslararası camiaya taşıyan en önemli kurumlardan biri olduğuna işaret ederek, "Bugün 52 ülkede 50 binden fazla öğrenciye hizmet sunan vakfımız yerel değerleri merkeze alarak küresel eğitim politikalarına yön veren bir modeli hayata geçirmektedir. Türkiye Maarif Vakfı, bulunduğu ülkelerde yerel kültürlere ve değerlere saygılı bir eğitim felsefesiyle hareket etmekte, ülkemizin barış, adalet ve eşitlik eksenli eğitim anlayışını tüm dünyaya taşımaktadır. Bu çabalar, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamakla kalmayıp medeniyetler arası köprüler kurarak adalet ve hikmet ekseninde bir medeniyet tasavvurunun şekillenmesine de hizmet etmektedir." diye konuştu.

- "EĞİTİM BİREYLERİN HAK VE SORUMLULUK BİLİNCİNİ GELİŞTİRİR"

Medeniyetlerin yalnızca maddi kazanımlarla değil, bu kazanımları kuşatan manevi değerler, adalet anlayışı ve insana dair kadim hikmetle yükseleceğinin altını çizen Tekin, eğitimin bu hikmeti toplumsal hayata taşıyan, bireyleri geleceğe hazırlayan ve toplumların kaderini şekillendiren en güçlü araç olduğunu ancak bu aracın hakiki bir dönüşüm yaratabilmesinin, adalet ve eşitlik ilkeleri üzerine inşa edilmesine bağlı olduğunu söyledi.

Tekin, bu bağlamda "Eşit ve Daha Adil Bir Toplum ve Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Eğitim" temasının, eğitimin toplumsal dokuyu yeniden inşa eden dönüştürücü gücünü anlamak ve daha adil bir düzeni tesis etmek için kıymetli bir zemin sunduğunu dile getirerek, "Adalet, insan onurunu koruyan ve hak temelli bir düzeni ifade ederken; eşitlik her bireyin bu düzenden hakkaniyetle pay almasını sağlar. Eğitim ise bireylerin hak ve sorumluluk bilincini geliştirerek, toplumsal faydayı önceleyen değerlerin içselleştirilmesini ve bu değerlerin hayatın her alanında yer bulmasını mümkün kılar." ifadelerini kullandı.

- "MAARİF MODELİMİZ, EĞİTİMİ MEDENİYET TASAVVURUYLA ELE ALMAKTADIR"

Milli Eğitim Bakanı Tekin, konuşmasında şunları kaydetti:

"Türkiye, tevarüs ettiği zengin medeniyet birikimiyle eğitimi bir kalkınma aracı olmanın ötesine taşıyarak, daha adil ve sürdürülebilir bir geleceğin inşasında liderlik etmeyi hedeflemektedir. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, bu vizyonun hayata geçirilmesine yönelik en önemli adımlardan bir tanesidir. Maarif Modelimiz, eğitimi geçmişin hikmetinden beslenen ve geleceğin ihtiyaçlarına yön veren bir medeniyet tasavvuruyla ele almaktadır. Amacımız, evlatlarımızı yalnızca bilgiyle donatılmış bireyler olarak değil; hakikatin hikmetiyle kuşanmış, sorumluluk bilinciyle yoğrulmuş ve toplumsal faydayı esas alan bir anlayışla mücehhez bireyler olarak yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda önceliğimiz, evlatlarımızın kendi potansiyellerini keşfetmelerine imkan sunmak ve bu potansiyeli insanlık adına bir değer üretimine dönüştürecek eğitim kültürü inşa etmektir. İnşallah Maarif Modelimiz, sürdürülebilir bir geleceği adalet ve eşitlik ekseninde şekillendiren bu anlayışın rehberi olmaya devam edecektir."

4. İstanbul Eğitim Zirvesi'nin, eğitim aracılığıyla daha eşit ve adil bir toplum inşa etme çabalarına rehberlik edeceğine inandığını ifade eden Tekin, zirvenin gerçekleşmesinde emeği geçen Türkiye Maarif Vakfına, akademisyenlere ve uzmanlara teşekkür etti.